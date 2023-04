Asus ROG Phone 7 (Ultimate) officieel: gericht op mobiele gamer

Asus heeft de ROG Phone 7 officieel gepresenteerd, samen met het 7 Ultimate-model. De smartphones zitten bomvol vernieuwde functies en met de toestellen richt de fabrikant zich op de mobiele gamer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Asus ROG Phone 7 officieel: flitsend en high-end

Fabrikant Asus brengt mondjesmaat toestellen uit, maar als ze dat doen gaat het wel om smartphones die net wat anders zijn. Nu is de Asus ROG Phone 7 gepresenteerd, een toestel dat op verschillende gebieden opvalt. Zo zien we al een opvallend uiterlijk, waarbij je keuze hebt uit twee kleuren: zwart en wit. Op de achterkant is onder andere een rgb-ledstrip te vinden die miljoenen kleuren kan weergeven, bijvoorbeeld bij een binnenkomende notificatie.

Onder de motorkap ligt de Snapdragon 8 Gen 2-processor bijgestaan tot maximaal 16GB werkgeheugen en 512GB interne opslag. Dankzij software kun je bepaalde apps, games of taken toewijzen aan de snelle kernen van de processor, zodat alles soepeler verloopt. Aan de binnenkant is er gezorgd voor een goede afvoer van warmte die ontstaat tijdens het game. Zo zien we onder andere een nieuwe vapor chamber en plaatjes grafiet die de warmte moeten wegvoeren.

Soepel scherm, verbeterde camera’s

Het scherm heeft een diagonaal van 6,78 inch en biedt een full hd-resolutie. De maximale ververssnelheid bedraagt 165Hz, waarmee Asus voorloper is. Het gaat om een kleurrijk amoled-paneel met een hoog contrast. De ververssnelheid is in te stellen per game, zodat je zelf kunt kiezen hoe soepel alles moet lopen.

Er zijn vernieuwde stereospeakers aan boord, die beide naar voren wijzen voor de ultieme beleving. Ook is er ruimtelijke audio aanwezig voor koptelefoons. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Daarvoor wordt de bekende IMX766-sensor gebruikt van Sony, die we kennen van onder andere de Oppo Find X5 Pro of OnePlus 10T. Voor selfies gebruik je de 32 megapixel-frontcamera die is verstopt in een gaatje in het scherm. Ook zijn er nog een groothoeksensor en camera voor close-ups op het toestel te vinden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De batterij bestaat uit twee cellen met een totale capaciteit van 6000 mAh. Opladen daarvan gaat met maximaal 65 Watt. Asus levert het toestel met Android 13 met een eigen schil. De fabrikant komt in de toekomst nog met twee Android-updates en rolt vier jaar beveiligingsupdates uit. Anno 2023 is dat erg karig, helemaal in dit prijssegment.

De software kent tot slot verschillende mogelijkheden gericht op de mobiele gamer. Zo kun je instellen dat je pop-ups te zien krijgt tijdens het gamen om betere keuzes te kunnen maken. Ook zijn er ‘air triggers’ aan boord, die je kunt gebruiken tijdens het gamen. Zo geef je bijvoorbeeld gas, maak je een koprol of begin je met schieten.

Tot slot kun je werken met ‘vibration mapping’. Daarmee selecteer je een bepaald stukje van het scherm en als je daarop tikt gaat het toestel trillen volgens een ingesteld patroon. Dat kun je weer combineren met bijvoorbeeld virtuele knoppen om gas te geven of te springen.

Asus ROG Phone 7 Ultimate is het ultieme vlaggenschip

Dan is er ook nog de ROG Phone 7 Ultimate die alles aan boord heeft wat het normale model ook biedt. Dit model is in een kleurstelling te krijgen en bevat een tweede display op de achterkant, handig voor binnenkomende notificaties en extra informatie.

De 7 Ultimate is ook uitgerust met het Aeroactive Portal-systeem, oftewel een fysiek deurtje wat in het toestel is geplaatst. Daardoor kan er koude lucht instromen en wordt de warme lucht juist weggeblazen. Om dat volledig te gebruiken biedt Asus verschillende optioneel verkrijgbare accessoires. Zo is er de Aeroactive Cooler 7 met ingebouwde speakers en ledjes, koptelefoonaansluiting, fysieke knoppen om te gebruiken tijdens het gamen én ingebouwde ventilator.

Prijs en beschikbaarheid Asus ROG Phone 7 (Ultimate)

De toestellen zijn per direct te bestellen via de webshop van Asus zelf, maar wanneer ze uitgeleverd worden is nog de vraag. De ROG Phone 7 met 12GB RAM en 256GB opslag kost 999 euro. Het 16GB/512GB-model kost 1199 euro. De ROG 7 Ultimate komt alleen op de markt met 16GB RAM en 512GB opslag. De adviesprijs voor dat model is 1399 euro.

Lees meer over Asus op Android Planet