‘Specificaties Asus ROG Phone 7 gelekt: razendsnelle smartphone voor gamers’

De vermoedelijke specificaties van de Asus ROG Phone 7 liggen op straat. Het toestel, dat zich richt op mobiele gamers, lijkt sterk op zijn voorganger. Wel krijgt hij een nog snellere processor en een nieuwe selfiecamera.

‘Specificaties Asus ROG Phone 7 op straat’

Asus brengt niet alleen normale smartphones als de Zenfone 9, maar ook toestellen die zich specifiek richten op gamers. Die hebben een betere koeling, een onderscheidend ontwerp en ‘schouderknoppen’ op de hoeken. Daarmee kun je in spellen bijvoorbeeld je wapen afvuren.

De specificaties van de nieuwste versie, de Asus ROG Phone 7, zijn nu gelekt door insider Digital Chat Station. Het toestel lijkt vermoedelijk sterk op zijn voorganger, de ROG Phone 6. We zien weer een groot 6,78 inch-oled-scherm met een hoge verversingssnelheid van 165Hz. Daardoor ziet het beeld er soepel uit én kun je in games razendsnel reageren op je tegenstanders.

Ook de batterijcapaciteit blijft met 6000 mAh hetzelfde. Bij normaal gebruik zal de smartphone daardoor erg lang meegaan. Als je zware spellen speelt, loopt de accu natuurlijk wel sneller leeg.

Asus ROG Phone 6

De grootste vernieuwing van de Asus ROG Phone 7 schuilt in de processor. Dat wordt een Snapdragon 8 Gen 2, die we onder meer kennen van de Samsung Galaxy S23 en de OnePlus 11. Daarmee is de smartphone weer sneller dan zijn voorganger, die een Snapdragon 8 Plus Gen 1 aan boord heeft.

Ook vernieuwt Asus de selfiecamera. Die heeft nu een resolutie van 32 megapixel in plaats van 12 megapixel. De lenzen achterop blijven hetzelfde. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera krijg je een 13 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrolens voor close-ups. De camera’s zijn overigens geen prioriteit bij ROG Phones en presteren vaak hooguit redelijk.

Presentatie op 13 april

Asus presenteert de ROG Phone 7 op 13 april aanstaande. Er verschijnt ook een nog beter model: de ROG Phone 7 Ultimate. Waar de verbeteringen van die tweede variant in schuilen, is nog niet bekend.

Asus brengt de nieuwe ROG Phones waarschijnlijk ook in Nederland uit. Het instapmodel van de ROG Phone 6 had hier een adviesprijs van 999 euro. Daarvoor kreeg je 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De variant met 16GB RAM en 512GB opslag moest 1149 euro kosten. We hopen natuurlijk dat de opvolger niet veel duurder wordt.

