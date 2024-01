Asus ROG Phone 8 (Pro) officieel: gamingtoestel voor groter publiek

Tijdens CES in Las Vegas heeft Asus de ROG Phone 8, 8 Pro en 8 Pro Edition gepresenteerd. Het gaat om krachtige gamingsmartphones met de snelste hardware. Tegelijk richten ze zich meer op ‘normale’ gebruikers dan hun voorgangers.

Asus ROG Phone 8 officieel gepresenteerd

In de ROG Phone-serie van Asus vinden we al jaren smartphones die bedoeld zijn voor gamers. Ze hebben de snelste hardware, schouderknoppen, goede koeling en een opvallend uiterlijk. Dat maakte ze vaak minder interessant voor andere gebruikers, omdat de toestellen groot en zwaar zijn. Ook leverden ze in op aspecten die niet met gaming te maken hebben, zoals de camera’s.

Asus ROG Phone 8

Met de Asus ROG Phone 8-serie, die vandaag officieel is gelanceerd, slaat Asus een iets andere weg in. Hij bestaat uit drie varianten: de ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro en de ROG Phone 8 Pro Edition. De smartphones zijn tot 9 procent lichter en 15 procent dunner dan de voorgangers. Verder hebben ze voor het eerst een IP68-certificering, waardoor ze bestand zijn tegen stof en een halfuur in water moeten overleven op een diepte van 1,5 meter.

Ook de bezels rond het display zijn opvallend geslonken ten opzichte van de Asus ROG Phone 7. De nieuwe toestellen lijken daardoor meer op normale smartphones. De selfiecamera zit nu in een klein gaatje en niet meer in de rand. Het scherm zelf is weer 6,78 inch groot en heeft een ververssnelheid tot 165Hz. De helderheid ligt op maximaal 2500 nits. Dat was bij de ROG Phone 7 nog 1500 nits. Ook in het zonnetje zijn de telefoons dus prima te gebruiken.

Snapdragon 8 Gen 3 voor de beste prestaties

Alle varianten hebben een Snapdragon 8 Gen 3-chip aan boord, waarmee je elke game op de hoogste instellingen kunt spelen. De gewone ROG Phone 8 heeft 12GB RAM, 256GB opslag en een adviesprijs van 1099 euro. Je kiest uit de kleuren grijs en zwart.

Voor 1199 euro word je de eigenaar van een Asus ROG Phone 8 Pro met 16GB RAM en 512GB opslag. De ‘Pro Edition’, het topmodel, beschikt over 24GB RAM en 1 terabyte aan opslag. Daar ben je 1499 euro voor kwijt. Bij deze variant is bovendien een externe koeler inbegrepen. Die zorgt ervoor dat je nog langer kunt gamen zonder dat de smartphone oververhit raakt. Hij past ook op de andere modellen, maar daar moet je hem er los bijkopen.

Ook zonder externe koeling kun je overigens prima uit de voeten. Asus heeft de interne koeling aangepakt, waardoor die tot 20 procent beter moet presteren.

Beide Pro-modellen, alleen verkrijgbaar in het zwart, hebben trouwens een zogenaamd ‘AniMe Vision Screen’ op de achterkant. Dat bestaat uit 341 ledjes waarop je, de naam zegt het al, korte animaties kunt afspelen als je bijvoorbeeld gebeld wordt. Asus installeert er een aantal voor, maar je kunt ook je eigen bestanden uploaden.

Kleinere accu, betere camera’s

Omdat Asus de nieuwe ROG Phones dunner wilde maken, is de batterij van 6000 mAh gekrompen naar 5500 mAh. Toch zou de batterijduur volgens de fabrikant slechts 2 procent minder goed zijn dan bij het vorige model. Je laadt hem wederom op met maximaal 65 Watt, waardoor je 39 minuten nodig hebt voor een volledige lading. Nieuw is de mogelijkheid om ook draadloos accusap te tanken.

De camera’s waren van oudsher een zwak punt van ROG Phones. Asus is aan de slag gegaan met die kritiek. De ROG Phone 8 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met gimbalstabilisatie. Die vangt de bewegingen van je handen op, waardoor je niet alleen scherpere foto’s schiet, maar ook vloeiendere video. Dat kennen we al van de Asus Zenfone 10.

ROG Phone 8 Pro

Helemaal nieuw is de 32 megapixel-telelens, waarmee je 3x in kunt zoomen. Deze mogelijkheid ontbrak op voorgaande ROG Phones. Er is optische beeldstabilisatie aanwezig zodat je geen bewogen foto’s krijgt. Wijdere kiekjes schiet je met de 13 megapixel-groothoeklens.

Software en beschikbaarheid

Nu de ROG Phone 8-serie officieel is gelanceerd, kunnen we wel zeggen dat Asus enkele accenten verlegt. Men probeert gamers aan boord te houden, maar de smartphones tegelijk interessanter te maken voor een breder publiek.

Dat zal misschien wel moeite hebben met het updatebeleid. De toestellen draaien op Android 14, maar krijgen slechts twee grote upgrades naar Android 15 en 16. Dat is voor deze prijs nogal mager. Verder mag je vier jaar lang beveiligingsupdates verwachten.

Alle varianten van de Asus ROG Phone 8 zijn vanaf nu te bestellen in Nederland, onder andere via de website van Asus.

