Zien: Asus ROG Phone 8 Pro verbrijzelt tijdens beruchte ‘stresstest’

Je wil natuurlijk graag dat je smartphone een beetje stevig is. De Asus ROG Phone 8 Pro doet het beter dan zijn voorgangers tijdens een beruchte stresstest. Toch verbrijzelt het glas aan de achterkant wel als je er flink druk op zet.

Asus ROG Phone 8 Pro zweet peentjes tijdens stresstest

Met de ROG Phone 8 Pro probeert Asus zijn gamingsmartphone aantrekkelijker te maken voor het grote publiek. Zo heeft hij een iets neutraler uiterlijk, is er een telecamera toegevoegd en beschikt het toestel over een IP68-certificering. Daardoor is de nieuwe ROG Phone goed bestand tegen stof en water.

Maar hoe stevig is de smartphone? YouTuber JerryRigEverything onderwierp de Asus ROG Phone 8 Pro aan zijn beruchte stresstest. Daarbij probeert hij een telefoon doelbewust te martelen om te zien wat er gebeurt.

Het scherm van dit toestel heeft een laagje Gorilla Glass Victus 2. Dat beschermt je redelijk goed tegen krasjes, maar de Samsung Galaxy S24 Ultra bracht het er in dezelfde test een stukje beter van af. De ROG Phone kan de hitte van een aansteker ongeveer 20 seconden weerstand bieden voor de pixels de geest geven.

Het belangrijkste onderdeel van deze marteling is de buigtest. Daarbij zet de YouTuber flink druk op het toestel om te zien of hij in tweeën breekt. Dat gebeurt, in tegenstelling tot bij eerdere ROG Phones, gelukkig niet. Wel geeft de smartphone gevaarlijk veel mee. Daarbij verbrijzelt het glas op de achterzijde.

Al met al is het geen heel bemoedigend resultaat. We moeten er wel bij zeggen dat JerryRigEverything natuurlijk als een slager te werk gaat. Wanneer je je telefoon een beetje normaal behandelt, en er dus niet op gaat zitten, hoef je je weinig zorgen te maken.

Meer over de Asus ROG Phone 8 Pro

De Asus ROG Phone 8 Pro mag dan niet ongeschonden uit de stresstest komen, het toestel heeft veel te bieden. Denk aan een erg helder oled-scherm, een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-chip en een grote accu. In onze review van de smartphone lees je onze bevindingen. Hieronder alvast een deel van de conclusie:

Asus heeft erg zijn best gedaan om de ROG Phone 8 Pro aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Door het vrij neutrale design, het lagere gewicht en de nieuwe telelens is hij ook voor mensen die niet gamen een stuk verleidelijker dan zijn voorganger.

Toch heeft het toestel voor ‘normale’ gebruikers wel een paar flinke nadelen. Vrijwel elke smartphone in deze prijsklasse beschikt over betere camera’s en het matige updatebeleid kan anno 2024 echt niet meer.

