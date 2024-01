Asus ROG Phone 8 komt eraan: dit weten we tot nu toe

Asus is de afgelopen jaren aardig bezig met het uitbrengen van smartphones. De ROG Phone 8 is op komst en dus zetten we voor je op een rij wat er al over de telefoon bekend is.

Design en scherm

Op MySmartPrice zijn gelekte foto’s te zien van de Asus ROG Phone 8 Pro. Op de foto’s is de ‘camera-setup’ te zien met een hoekig ontwerp. Zowel de ROG Phone 8 als de 8 Pro krijgen een amoled-scherm van 6,78 inch. Met een ververssnelheid van 165Hz kan een smartphonegamer of iemand die veel films en series kijkt hier uitstekend mee uit de voeten.

Opvallend is dat er ook RGB-verlichting op de smartphones zit. Dit is iets wat in het verleden ook al op duurdere smartphones van Asus zat. Wel zijn er enkele verschillen tussen de ROG Phone 8 en ROG Phone 8 Pro: laatstgenoemde heeft bijvoorbeeld minder kleurrijke verlichting, maar wel de optie om de verlichting met programmering naar je hand te zetten.

Verder is er een selfiecamera in het scherm. Op de rechterkant van het toestel zijn de aan/uit-knop en volumeknoppen te vinden. Aan de linkerkant is ook een usb-c-poort geplaatst, maar het is onduidelijk waarvoor deze dient. Aan de onderkant van het toestel zijn verschillende in- en uitgangen, zoals een tweede usb-c-poort, koptelefoonaansluiting, een simkaartslot en speakers.

Specificaties

Volgens geruchten krijgen de ROG Phone 8 en ROG Phone 8 Pro allebei een Snapdragon 8 Gen 3: een enorm vlotte chip die games en apps moeiteloos aankan. Natuurlijk helpt 12GB tot maximaal 24GB aan RAM ook mee.

Met 256GB tot wel 1TB aan opslagruimte kan alles erop gezet worden wat je maar kan bedenken. De opslag is niet met een micro-sd-kaartje uit te breiden. Verder bevat de smartphone een accuduur van 5500 mAh. Vanuit de doos draait de ROG Phone 8 op Android 14.

De hoofdcamera van de Asus ROG Phone 8 en 8 Pro is een lens van 50 megapixel. De groothoeklens is 13 megapixel, de telelens 32 megapixel. De selfiecamera, op de voorkant, maakt kiekjes in 32 megapixel. De 8 Pro heeft ook een cameramodus die continu door kan schieten in een kort tijdsframe.

Prijs en beschikbaarheid

De Asus ROG Phone 8 en 8 Pro worden op 9 januari om 00:00 uur Nederlandse tijd onthuld. Volgens verschillende geruchten kost de ROG Phone 8 rond de 1000 euro, terwijl de ROG Phone 8 Pro richting de 1400 euro gaat. Forse prijzen, al staat daar wel een smartphone tegenover met een serieus pakket aan specificaties.