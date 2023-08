‘Zenfone 10 is de laatste compacte smartphone van Asus’

Volgens geruchten stopt Asus met de Zenfone-serie. De eerder dit jaar verschenen Asus Zenfone 10 zou het laatste compacte toestel van de Taiwanese fabrikant zijn. Het bedrijf gaat zich volledig richten op gaming smartphones.

‘Asus stopt met compacte Zenfone-serie’

Triest nieuws voor liefhebbers van compacte smartphones. Volgens Taiwanese media stopt Asus met de Zenfone. Het bedrijf ondergaat momenteel een reorganisatie. Daarbij wordt het team dat aan Zenfones werkt, samengevoegd met de afdeling die verantwoordelijk is voor ROG Phones. Dat zijn grote toestellen die vooral interessant zijn voor gamers. Zo hebben ze een speciaal koelsysteem waardoor de telefoons minder snel oververhit raken.

De Zenfone 10 is juist één van de weinige smartphones met een scherm dat kleiner is dan 6 inch, zeker in het high-end segment. Als die telefoon inderdaad geen opvolger krijgt, sterft dit type toestel vermoedelijk uit.

Zenfone 10

Waarom Asus stopt met de Zenfone is niet bekend, maar we kunnen er wel naar raden. Het Taiwanese bedrijf is nooit een erg grote speler geweest in Android-land. Ook bij ons kreeg men maar moeilijk voet aan de grond. Het aantal winkels dat de Zenfone verkoopt is bijvoorbeeld beperkt. Vermoedelijk bleek de concurrentie van vooral de Samsung Galaxy S23, ook een vrij compacte smartphone, simpelweg te groot.

Meer over de Asus Zenfone 10

De Asus Zenfone 10 heeft een 5,9 inch-oled-scherm en draait op een Snapdragon 8 Gen 2-chip, die hem razendsnel maakt. Dankzij de relatief grote accu van 4300 mAh gaat hij bovendien verrassend lang mee. We waren in onze review van de Zenfone 10 dan ook behoorlijk enthousiast, al zijn de verschillen met de Zenfone 9 vrij klein. Hieronder vind je alvast een deel van de conclusie:

De Asus Zenfone 10 is wederom een uitstekend compact toestel. Hij ligt heerlijk in de hand, beschikt over de beste hardware van het moment en gaat lang mee op een acculading. De camera’s schieten acceptabele foto’s en je mag rekenen op vier jaar beveiligingsupdates. Dat is twee keer zo lang als bij de Zenfone 9.

Dat we in vergelijking met zijn voorganger toch een half punt van de score afsnoepen, heeft twee redenen. Deze Zenfone 10 is een vrij luie upgrade ten opzichte van de Zenfone 9. De schermranden zouden inmiddels best iets dunner mogen en ook de camera’s hadden een grotere upgrade verdiend. Verder blijft het updatebeleid met twee nieuwe Android-versies vrij karig.

