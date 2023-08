Gerucht ontkracht: Asus stopt helemaal niet met Zenfone-serie

Het was een gerucht dat niet waar bleek te zijn. Onlangs verscheen het nieuws dat Asus wil stoppen met de Zenfone-lijn. Nu heeft het bedrijf daarop gereageerd, met heel goed nieuws.

Asus stopt niet met Zenfone-smartphones

De Asus Zenfone 10 zou de laatste compacte high-end smartphone zijn van het bedrijf. Dat nieuws werd een paar dagen geleden naar buiten gebracht via een Taiwanese bron. Nu weten we dat de bron het (gelukkig) bij het verkeerde eind had. Asus heeft het volgende statement gedeeld:

“We zullen onze twee belangrijkste productlijnen voor zakelijke telefoons voortzetten, de ROG Phone en Zenfone. ASUS heeft een sterke betrokkenheid bij onze smartphoneactiviteiten en klanten. Houd ons in de gaten voor onze nieuwe producten voor 2024,”

Naast de Zenfone-toestellen blijft het bedrijf ook werken aan de ROG Phones. Dit zijn smartphones waarmee het bedrijf zich richt op de mobiele gamer. Het gerucht dat de fabrikant zou stoppen met het maken van deze smartphoneseries klonk aannemelijk. Asus is maar een kleine speler op de smartphonemarkt en fabrikanten als Samsung of Xiaomi zijn vele malen groter.

Meer over de Zenfone 10

De Zenfone 10 is de nieuwste kleine, high-end smartphone van het bedrijf die eind juni is gepresenteerd. Hij kost 799 euro en is voorzien van een kleurrijk amoled-scherm van slechts 5,9 inch.

Aan de binnenkant vinden we de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-chip met een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. De batterij is 4300 mAh groot en er zijn in totaal drie camera’s aanwezig, waaronder de hoofdlens met een resolutie van 50 megapixel.

Check ook de uitgebreide Asus Zenfone 10 review om erachter te komen wat we van het toestel vinden. Hieronder lees je alvast de conclusie.

De Asus Zenfone 10 is wederom een uitstekend compact toestel. Hij ligt heerlijk in de hand, beschikt over de beste hardware van het moment en gaat lang mee op een acculading. De camera’s schieten acceptabele foto’s en je mag rekenen op vier jaar beveiligingsupdates. Dat is twee keer zo lang als bij de Zenfone 9.

Dat we in vergelijking met zijn voorganger toch een half punt van de score afsnoepen, heeft twee redenen. Deze Zenfone 10 is een vrij luie upgrade ten opzichte van de Zenfone 9. De schermranden zouden inmiddels best iets dunner mogen en ook de camera’s hadden een grotere upgrade verdiend. Verder blijft het updatebeleid met twee nieuwe Android-versies vrij karig.

De tweede reden is het bestaan van de Samsung Galaxy S23. Dat toestel is, mede dankzij de verbeterde accuduur, een geduchte concurrent. Hij wordt langer ondersteund, heeft betere camera’s en is nauwelijks groter dan de Zenfone 10. Bovendien is de S23 al voor minder dan 700 euro verkrijgbaar.

