Android 14-update nu beschikbaar voor Asus Zenfone 10

Heb je een Asus Zenfone 10 of ligt deze in je virtuele winkelwagentje als volgende smartphone? Dan hebben we goed nieuws: Android 14 is vanaf nu op het toestel te installeren.

Android 14 voor de Asus Zenfone 10

Asus is begonnen met de uitrol van Android 14 voor de compacte smartphone. De update is voor alle Zenfone 10-toestellen beschikbaar, ongeacht de regio of markt. We raden aan om deze snel te downloaden, want er zitten veel handige nieuwigheden in.

Zo is er een verbetering aangebracht rondom bluetooth-verbindingen. Sommige Zenfone 10-gebruikers hadden problemen met koptelefoons die niet wilden verbinden, of het ontbreken van geluid. Dit zou met deze update opgelost zijn. Ook is er een nieuwe manier om het batterijverbruik per app te bekijken en is de manier van foto’s selecteren voor apps gewijzigd.

De standaard-apps voor de Zenfone 10 zijn ook opgefrist: onder andere de apps voor contacten, bellen, de rekenmachine, het weer, bestanden en de galerij passen qua uiterlijk beter bij de nieuwe look van Android 14. Deze bevat bijvoorbeeld nieuwe klokken voor op je vergrendelscherm. Meer over de update lees je op de Android 14-versiepagina.

Nog geen notificatie ontvangen dat de Android 14-update voor je klaarstaat? Gelukkig kun je zelf ook gemakkelijk checken of de update al op jouw smartphone geïnstalleerd kan worden.

Open de instellingen op je Zenfone 10 en ga naar “Systeem” > “Systeem-updates”. Het is verstandig om een back-up van je smartphone te maken voor je de update installeert. Sommige apps van derden zijn nog niet compatibel met Android 14, zo waarschuwt Asus.

Het kan zijn dat je na het installeren van de update een paar dagen sneller een lege accu hebt. Dat is normaal: soms is het zo dat je smartphone wat tijd nodig heeft om alle processen te verwerken en de nieuwe software toe te passen. Neem je oplader of powerbank dus voor de zekerheid mee als je onderweg niet zonder smartphone wil komen te zitten.

Met dank aan Android Planet-lezer William voor de tip!

Heeft jouw Android-smartphone ook onlangs een Android 14-update ontvangen? Laat het ons weten in de reacties! Check het Android 14 update-overzicht om te zien of jouw telefoon wordt bijgewerkt.