‘Compacte Asus Zenfone 10 te zien op officiële foto’s’

Er zijn officiële foto’s gelekt van de Asus Zenfone 10. Daardoor weten we nu precies hoe de compacte smartphone eruitziet. Hij verschijnt in vijf kleuren en krijgt dunnere schermranden dan zijn voorganger.

‘Foto’s laten Asus Zenfone 10 zien’

Wie een snelle, maar compacte smartphone wil moet 29 juni in zijn agenda omcirkelen. Op die dag kondigt Asus namelijk de Zenfone 10 aan. Dat belooft weer een razendsnelle smartphone te worden, want hij draait op een Snapdragon 8 Gen 2-chip, die bijvoorbeeld ook in de OnePlus 11 zit. Met een oled-scherm van 5,9 inch is het toestel echter een stuk kleiner dan vrijwel alle concurrenten.

De bekende insider Evleaks plaatste officiële foto’s van de Asus Zenfone 10 op Twitter. Daaruit blijkt dat de telefoon dunnere schermranden krijgt dan zijn voorganger, de Zenfone 9. Vooral aan de onderkant is het verschil behoorlijk fors. Dat zorgt voor een moderner uiterlijk en maakt de behuizing nog een paar millimeter compacter.

De rest van het ontwerp ziet er bekend uit. Zo zitten er weer twee grote lenzen op de achterkant. Volgens geruchten zou de nieuwe hoofdcamera een resolutie van 200 megapixel krijgen, net als onder meer de Xiaomi 12T Pro. Een ingebouwde gimbal zorgt voor uitstekende stabilisatie tijdens het schieten van video’s.

De tweede camera is vermoedelijk een groothoeklens voor wijdere plaatjes. In een gaatje linksboven in het scherm vinden we de selfiecamera.

Meer over de Asus Zenfone 10

Zoals uit de foto’s hierboven blijkt, brengt Asus de Zenfone 10 uit in vijf kleuren: zwart, wit, blauw, rood en mintgroen. Wat het toestel gaat kosten is nog niet bekend. Zijn voorganger had een adviesprijs van 799 euro. We hopen natuurlijk dat het nieuwe model niet (of niet veel) duurder wordt.

Bij Android Planet kijken we reikhalzend uit naar dit toestel. De Zenfone 9 was vorig jaar namelijk de favoriete smartphone van redacteur Colin. Hieronder vind je een deel van de conlusie uit zijn review:

De Asus Zenfone 9 doet heel veel goed en dat levert dan ook een hoog eindcijfer op. Het uiterlijk is speels, je hebt keuze uit meerdere kleuren en modellen qua werk- en opslaggeheugen. Vooral heel fijn is dat de telefoon enorm handzaam is, en dat zien we tegenwoordig maar weinig. Daarbij zit ‘ie ook nog eens bomvol met high-end hardware.

