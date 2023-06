Asus Zenfone 10 officieel onthuld: compact formaat, grootse prestaties

Asus heeft de Zenfone 10 officieel onthuld. Het gaat weer om een compacte smartphone met high-end hardware. Nieuw is de Snapdragon 8 Gen 2-processor, terwijl ook de accuduur is verbeterd.

Asus Zenfone 10 officieel: dit moet je weten

We hadden al veel gelezen over de Asus Zenfone 10, maar nu is hij dan ook officieel aangekondigd. Het toestel is vanaf nu verkrijgbaar in de Benelux voor een adviesprijs van 799 euro. Voor dat bedrag krijg je 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Er is ook een variant met 16GB RAM en maar liefst 512GB opslag, en die kost 929 euro. Het tussenmodel met 8/256GB geheugen gaat voor 849 euro over de toonbank.

Net als de Zenfone 9 van vorig jaar heeft ook zijn opvolger een 5,9 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels). De verversingssnelheid ligt op maximaal 144Hz voor extreem soepele beelden. Dat is hoger dan de 120Hz van vorig jaar, al merk je die snelheid alleen tijdens het spelen van geoptimaliseerde games.

Wie een compacte krachtpatser wil, kan eigenlijk niet om deze Asus heen. Dit is de kleinste high-end smartphone op de markt. Hij draait namelijk op de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat is de snelste processor van dit moment, die we bijvoorbeeld ook in de OnePlus 11 vinden. De chip is ook een stukje zuiniger dan zijn voorganger.

Geruchten spraken over een accu van 5000 mAh, maar het blijkt net als vorig jaar 4300 mAh te zijn. Dat is geen ramp, want in onze review van de Asus Zenfone 9 bleek de batterijduur behoorlijk goed. Door de nieuwe processor en geoptimaliseerde software gaat de batterij volgens Asus tot 13 procent langer mee. Opladen gaat met een maximale snelheid van 30 Watt vrij traag. Wel zit de lader gewoon in de doos. Nieuw is de mogelijkheid om draadloos op te laden. Dat gaat met 15Watt.

50 megapixel-camera

Asus heeft ook de camera’s verbeterd. De hoofdcamera heeft wel dezelfde resolutie van 50 megapixel. Standaard gebruikt het toestel pixel binning om tot foto’s van 12,5 megapixel te komen. Je kunt er ook voor kiezen om foto’s van 50 megapixel te schieten. De telefoon heeft ook een nieuwe 32 megapixel-selfiecamera, die betere zelfportretten moet maken bij slechte lichtomstandigheden.

Daarnaast is er een 13 megapixel-groothoeklens aanwezig voor wijdere plaatjes. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt nog altijd en dat is toch wel jammer. De Zenfone 10 heeft een ingebouwde gimbal, Een vierassige stabilisatie die de bewegingen van je handen compenseert. Daardoor blijven video’s stabiel als je handen wat trillen.

Software

De Asus Zenfone 10 draait op Android 13 met daaroverheen de ZenUI-schil van de fabrikant. Die past wat uiterlijkheden aan, maar blijft verder dicht bij het pure Android. Een pijnpunt is het updatebeleid. Je krijgt namelijk slechts twee grote upgrades, naar Android 14 en 15, en twee jaar beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden. Vooral dat laatste is erg mager.

