Asus presenteert ‘compacte en krachtige’ Zenfone 10 op 29 juni

De Asus Zenfone 10-presentatie vindt plaats op 29 juni, zo heeft de fabrikant laten weten. Dankzij de uitnodiging voor het virtuele evenement weten we echter nog meer over de kleine krachtpatser.

Asus Zenfone 10 presentatie: 29 juni 2023

Asus onthult wanneer zijn gloednieuwe krachtpatser met een klein formaat wordt gepresenteerd. We hebben het natuurlijk over de Asus Zenfone 10, die op 29 juni het levenslicht zal zien. Via een livestream kun je die dag vanaf 15.00 Nederlandse tijd het evenement volgen. In het bijgevoegde persbericht laat de fabrikant ook al weten dat de Zenfone 10 zich op drie pijlers richt.

Compact en krachtig

Zo wordt gesteld dat het toestel de compacte vormfactor houdt van zijn directe voorganger. Dat is de Zenfone 9, die is uitgerust met een relatief klein scherm van 5,9 inch. Eerdere geruchten stelden nog dat de Zenfone 10 een groter scherm zou krijgen, maar dat lijkt niet te kloppen.

Ook noemt Asus dat de smartphone is uitgerust met de gloednieuwe en meest krachtige processor van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 2. Deze chip is te vinden in meer high-end smartphones, zoals de Samsung Galaxy S23 en OnePlus 11.

Vernieuwd camerasysteem

Het camerasysteem van de Asus Zenfone 10 is volledig vernieuwd, waardoor je in elke omstandigheid de beste foto of video schiet. Op de meegestuurde afbeelding zien we de contouren van het toestel, maar ook een losse camera en stabilisator. Zo’n ingebouwde gimbal zagen we ook al bij de Zenfone 9, dus er is een grote kans dat die terugkomt bij de opvolger. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

Intelligente functies

Asus meldt tot slot dat ‘intelligentie’ een grote rol speelt bij de Zenfone 10. De gebruikservaring is flink aangepast met allerlei intelligente functies die je tegenkomt en gebruikt bij de camera, maar ook bij andere zaken in de interface.

Voorproefje: review Asus Zenfone 9

Ben je benieuwd naar de aankomende smartphone en wil je alvast weten wat je enigszins kunt verwachten? Redacteur Colin heeft de voorganger uitgebreid getest en al zijn ervaringen lees je in de Asus Zenfone 9 review.