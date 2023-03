‘Asus Zenfone 10 krijgt een veel groter scherm dan voorganger’

Het lijkt afgelopen met de kleine high-end smartphones van Asus. Volgens gelekte specificaties krijgt de Asus Zenfone 10 een veel groter scherm dan zijn compacte voorganger.

‘Specificaties Asus Zenfone 10 liggen op straat’

De Asus Zenfone 9 was vorig jaar één van de weinige high-end smartphones die je compact kon noemen. Met zijn 5,9 inch-scherm was hij een stuk kleiner dan de meeste concurrenten. In onze review van de Zenfone 9 waren we bovendien erg te spreken over de prestaties.

Volgens PriceBaba ziet zijn opvolger er heel anders uit. De website deelde vermoedelijke specificaties van de Asus Zenfone 10, die later dit jaar verschijnt. Het oled-scherm groeit volgens deze geruchten naar 6,3 inch. Dat is nog steeds niet gigantisch, maar ook zeker niet meer compact te noemen.

De Zenfone 10 zou daarmee namelijk net zo groot zijn als de Google Pixel 7 en zelfs groter dan de 6,1 inch-Samsung Galaxy S23. Dat vinden we bij Android Planet toch een beetje jammer, want de keuze in kleine smartphones is al vrij beperkt.

Asus Zenfone 9

De verdere specificaties van de Asus Zenfone 10 passen bij een vlaggenschip anno 2023. Zo draait het toestel op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, die ook in onder meer de OnePlus 11 zit. Asus zou daar 16GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslagruimte bij stoppen. De batterij groeit naar 5000 mAh en opladen gaat met 67 Watt. Dat is een stuk sneller dan Zenfone 9, die blijft steken op 30 Watt.

Ook op fotografiegebied mogen we een flinke upgrade verwachten. De hoofdcamera krijgt volgens PriceBaba een resolutie van maar liefst 200 megapixel. Over de andere camera’s is nog niets bekend.

De Zenfone 10 zal uit de doos op Android 13 draaien. De grote vraag is of Asus zijn updatebeleid eindelijk gaat verbeteren. De Zenfone 9 krijgt maar twee Android-upgrades en twee jaar beveiligingspatches.

Dat kan eigenlijk niet meer, want vrijwel ieder ander merk doet het een stuk beter. Bovendien raakt Asus zijn onderscheidende factor, een high-end smartphone in een compact jasje, dit jaar dus vermoedelijk kwijt.

