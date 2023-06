‘Alle specificaties Asus Zenfone 10 gelekt, krijgt veel grotere accu’

Vrijwel alle specificaties van de compacte Asus Zenfone 10 liggen op straat. Het toestel krijgt een veel grotere accu dan zijn voorganger. Daarnaast is de hoofdcamera flink verbeterd.

‘Dit zijn de specificaties van de Asus Zenfone 10’

Op 29 juni presenteert Asus zijn nieuwste smartphone en dat toestel heeft inmiddels vrijwel geen geheimen meer. Eerder deze week lekten er al officiële foto’s. Nu liggen ook alle specificaties van de Asus Zenfone 10 op straat.

Volgens het betrouwbare WinFuture krijgt de smartphone een compact 5,9 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie. Dat is net zo groot als de Zenfone 9. De verversingssnelheid ligt weer op 120Hz, waardoor je geniet van soepele beelden als je bijvoorbeeld snel door je sociale media scrollt.

Aan de binnenkant vinden we een aantal belangrijke verbeteringen. Zo draait de telefoon op een high-end Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die is zowel sneller als efficiënter dan de processor die in de Zenfone 9 zat. Asus stopt daar 8 of 16GB RAM bij en 256 of 512GB opslagruimte. De opslag is daarmee verdubbeld ten opzichte van zijn voorganger, die 128 of 256GB aanbood.

Ondanks het compacte formaat weet Asus een 5000 mAh-accu in het toestel te proppen. Dat is een flinke prestatie, want daarmee is de batterij net zo groot als die van de gigantische Samsung Galaxy S23 Ultra. Het is ook 700 mAh groter dan de accu van de Zenfone 9. Gezien het relatief kleine scherm verwachten we dat de telefoon flink lang meegaat voor je hem op moet laden.

De behuizing is weer waterdicht dankzij de IP68-certificering. Je vindt verder nog steeds een koptelefoonaansluiting op deze smartphone, waardoor je je bedrade headset gemakkeijk in kunt prikken.

200 megapixel-hoofdcamera

Er zitten drie lenzen op de nieuwe Zenfone. De hoofdcamera gaat van 50 naar maar liefst 200 megapixel en wordt gestabiliseerd door een gimbal. Dit is een vierassige stabilisatie die de bewegingen van je handen compenseert. Daardoor kun je niet alleen scherpe foto’s, maar ook vloeiende video’s schieten.

De groothoeklens moet het doen met een magere 8 megapixel. Dat vinden we jammer, want deze had op de Zenfone 9 nog een bruikbaardere resolutie van 12 megapixel. Aan de voorkant zit de 32 megapixel-selfiecamera in een klein gaatje.

De Zenfone 10 zou in de Verenigde Staten een adviesprijs krijgen van 749 dollar. Dat is net zoveel als zijn voorganger. Je kiest uit de kleuren zwart, wit, blauw, rood en mintgroen.

