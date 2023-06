Asus Zenfone 10 vs Zenfone 9: de 5 grootste verschillen

De compacte Asus Zenfone 10 is gepresenteerd en lijkt behoorlijk op zijn voorganger. Toch zijn er natuurlijk wel wat verschillen. We zetten ze op een rij in onze uitgebreide Asus Zenfone 10 vs Zenfone 9-vergelijking!

Asus Zenfone 10 vs Zenfone 9

Liefhebbers van kleine smartphones kunnen hun hart ophalen. Asus heeft namelijk de Zenfone 10 geïntroduceerd. Net als zijn voorganger combineert dit toestel razendsnelle hardware met een 5,9 inch-oled-scherm. Daarmee is het één van de kleinste high-end telefoons op de markt. Hij past gemakkelijk in je broekzak en ligt heerlijk in de hand.

Asus was blijkbaar behoorlijk tevreden over de Zenfone 9, want de verschillen zijn op het eerste gezicht beperkt. Aan het ontwerp is bijvoorbeeld amper gesleuteld. Ook de startprijs van 799 euro is hetzelfde gebleven. Wat er dan wél is veranderd? Je leest het in deze vergelijking van de Asus Zenfone 10 vs de Zenfone 9.

De kleuren van de Asus Zenfone 10

1. Snellere hardware

De vorige Zenfone was dankzij zijn Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor al bepaald geen trage smartphone. Het nieuwe toestel heeft een nog rappere Snapdragon 8 Gen 2-chip, die bijvoorbeeld ook in de Xiaomi 13 zit. Daar merk je in het dagelijks gebruik waarschijnlijk weinig van. Wel presteert de Zenfone 10 in games iets beter en houdt hij zijn snelheid in de toekomst mogelijk langer vast.

Het instapmodel heeft wederom 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Je kunt ook kiezen voor een versie met 12GB RAM en 256GB opslag, die 849 euro kost. De duurste variant heeft maar liefst 16GB RAM en 512GB om je bestanden te bewaren. Daar ben je 929 euro voor kwijt.

2. (Iets) beter scherm

Zoals gezegd beschikt de Zenfone 10 weer over een 5,9 inch-scherm. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels gelijk gebleven. Omdat het een oled-paneel betreft, ligt het contrast erg hoog en zien kleuren er prachtig uit.

De ververssnelheid is omhooggegaan van 120 naar 144Hz. Daar profiteer je alleen van als je geoptimaliseerde games speelt. Wanneer je gewoon door je sociale media of een website scrolt, blijft de maximale snelheid 120Hz. Dat zorgt overigens alsnog voor zeer soepele beelden.

3. Verfijnde camera’s

De 50 megapixel-hoofdcamera is grotendeels hetzelfde als vorig jaar. De redelijk grote sensor beschikt wel over een verbeterd gimbal-systeem. Dat is een vierassige stabilisatie die de trillingen van je handen compenseert. Volgens Asus moet dat vooral voor vloeiendere video’s zorgen.

Er is geen telelens aanwezig om optisch mee in te zoomen. Asus claimt wel dat digitale zoom op de Zenfone 10 beter werkt. Hiervoor worden namelijk de RAW-files gebruikt zodat er meer details behouden blijven.

De tweede lens achterop het toestel is een 13 megapixel-groothoeklens. Die is wijder dan op de Zenfone 9, maar moet het dit keer helaas stellen zonder autofocus. Datzelfde geldt voor de selfiecamera, die een sprong in resolutie maakt van 12 naar 32 megapixel.

4. Draadloos laden

Er zit een 4300 mAh-accu in de Zenfone 10, die je oplaadt met maximaal 30 Watt. Dat zijn exact dezelfde waardes als vorig jaar. Daar kunnen we mee leven, want in onze review van de Zenfone 9 waren we best tevreden over de batterijduur. Wel zou een iets hogere laadsnelheid natuurlijk fijn zijn.

Nieuw is de mogelijkheid om de smartphone draadloos van vers accusap te voorzien. Dat gaat met 15 Watt nog trager, maar is erg handig als je toch altijd ‘s nachts oplaadt. Je hoeft dan niet meer met kabeltjes te priegelen.

5. Langere ondersteuning

Het grootste minpunt van de Zenfone 9 was de korte ondersteuning. Je kreeg slechts twee grote Android-upgrades en ook maar twee jaar beveiligingspatches om je toestel te beschermen tegen hackers. Vooral de laatste is erg kort.

Het goede nieuws is dat Asus belooft voor de Zenfone 10 vier jaar lang regelmatig beveiligingsupdates uit te brengen. Dat is dus een zeer welkome verdubbeling. Helaas blijf je wel weer op twee nieuwe versies van het besturingssysteem steken. Aangezien het toestel uit de doos op Android 13 draait, is het na Android 15 dus gedaan met de pret.

