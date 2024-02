Asus onthult grotere Zenfone 11 Ultra op 14 maart

De volgende smartphone van Asus wordt op 14 maart aangekondigd. Dat maakt het bedrijf bekend, maar er is iets opvallends aan de hand.

Asus Zenfone 11 Ultra-aankondiging

Asus laat weten dat op donderdag 14 maart een nieuw vlaggenschip wordt gepresenteerd. Het gaat om de Zenfone 11 Ultra, die de Zenfone 10 van vorig jaar opvolgt. De presentatie gaat om 13.00 uur Nederlandse tijd van start en is dan te volgen op de officiële website van Asus.

Opvallend: het bedrijf heeft het alleen over de Zenfone 11 Ultra. Dat lijkt erop te duiden dat er geen ‘normale’ Zenfone 11 verschijnt. Daarnaast is de 11 Ultra geen compacte smartphone zoals we van Asus gewend zijn, maar juist een groot toestel. Op zijn website heeft de fabrikant het over ‘ultra size’ en pronkt het met de slogan ‘Expand your vision’.

Mogelijk betekent dit dat Asus stopt met het maken van kleine telefoons, al weten we dit niet zeker. Mogelijk brengt het bedrijf op een later moment alsnog een compactere Zenfone 11 uit. Over de Ultra verklapt Asus nog niet al te veel, al krijgt de smartphone wel een betere portretmodus, beeldstabilisatie en een batterij die lang meegaat.

Wat we weten over de Zenfone 11 Ultra

Door een gerucht weten we dat de Zenfone 11 Ultra mogelijk een gerebrande versie van de ROG Phone 8 is, een andere Asus-telefoon. Oftewel: de Zenfone 11 Ultra ziet er waarschijnlijk (iets) anders uit dan deze smartphone, maar krijgt wel dezelfde specificaties. Dit betekent dat het apparaat een 6,78 inch-scherm heeft en draait op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 3-chip.

Ook zou de Zenfone 11 Ultra drie camera’s achterop hebben: een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens voor uitgezoomde foto’s en een 32 megapixel-telecamera die 3x optische zoom mogelijk maakt. De accu is met 5500 mAh relatief groot en en laadt op met maximaal 65 Watt. Hierdoor neemt een volledige oplaadbeurt zo’n 40 minuten in beslag.

→ Meer weten? We hebben een uitgebreide review geschreven over de Asus ROG Phone 8

Asus heeft erg zijn best gedaan om de ROG Phone 8 Pro aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Door het vrij neutrale design, het lagere gewicht en de nieuwe telelens is hij ook voor mensen die niet gamen een stuk verleidelijker dan zijn voorganger.

Toch heeft het toestel voor ‘normale’ gebruikers wel een paar flinke nadelen. Vrijwel elke smartphone in deze prijsklasse beschikt over betere camera’s en het matige updatebeleid kan anno 2024 echt niet meer.

