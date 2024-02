‘Asus verpakt eigen gamingsmartphone als Zenfone 11 Ultra’

De Zenfone-serie van Asus valt op vanwege het compacte formaat. Bij de Zenfone 11 gooit Asus het over een andere boeg met een groter Ultra-model, zo blijkt uit gelekte renders. Het nieuwe ontwerp komt je misschien wel bekend voor.

Asus Zenfone 11 Ultra gelekt: geen kleintje meer

De afgelopen twee jaar week Asus met de Zenfone-serie af van de meeste smartphonefabrikanten. De Zenfone 9 en Zenfone 10 hadden een scherm van slechts 5,9 inch: een stuk kleiner dan andere Android-vlaggenschepen. Door gelekte renders van de nieuwe Zenfone 11 Ultra weten we dat Asus hier daar dit jaar deels van af zal wijken.

De Zenfone 11 Ultra-renders zijn gevonden door een Reddit-gebruiker in de software van de ROG Phone 8. Deze gamingtelefoon van Asus lijkt ook waar de nieuwe Zenfone 11 Ultra op is gebaseerd, want de zijkanten, knoppen, het scherm en camera-eiland zijn vrijwel hetzelfde.

Het toestel lijkt echter een stuk minder op gamers gericht, want de opvallende ledjes van de ROG Phone 8 Pro zijn verdwenen en de telefoon verschijnt in vrolijkere kleuren. Waarschijnlijk wil Asus met de zwarte, blauwe, grijze, groene en beige uitvoering meer ‘doorsnee’ gebruikers aanspreken.

Specificaties van de Zenfone 11 Utlra

Ook lekt er een lijst met specificaties uit van de Zenfone 11 Ultra. Daaruit blijkt dat de smartphone een amoled-scherm van 6,78 inch heeft met een resolutie van 1080p. De telefoon draait op de snelle Snapdragon 8 Gen 3-chip en kan sommige games tot 144 frames per seconde draaien.

De batterij is 5500 mAh en laadt bedraad op met 65 Watt of draadloos met 15 Watt. Om je apps, games en foto’s op te slaan is er tot 512GB aan opslagruimte beschikbaar en er is tot 16GB werkgeheugen aanwezig.

Kortom, Asus gooit voor de Zenfone 11 Ultra een nieuw likje verf en een andere naam op de ROG Phone 8. De vraag is nu of Asus naast de Ultra nog steeds een reguliere Zenfone 11 zal uitbrengen. Wij verwachten van wel, maar lezen graag wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Meer over de ROG Phone 8 (Pro)

Wij hebben de ROG Phone 8 Pro uitgebreid getest, dus bekijk zeker onze diepgaande review. Hieronder lees je alvast de conclusie.

Asus heeft erg zijn best gedaan om de ROG Phone 8 Pro aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Door het vrij neutrale design, het lagere gewicht en de nieuwe telelens is hij ook voor mensen die niet gamen een stuk verleidelijker dan zijn voorganger.

Toch heeft het toestel voor ‘normale’ gebruikers wel een paar flinke nadelen. Vrijwel elke smartphone in deze prijsklasse beschikt over betere camera’s en het matige updatebeleid kan anno 2024 echt niet meer.

Daar staan wel een prima scherm, bloedsnelle hardware en goede koeling tegenover. Plus een aantal unieke features, zoals schouderknoppen en een tweede usb-c-poort. Erg handig als je tot de fanatieke gamers behoort.

We denken dat de ROG Phone 8 Pro toch weer vooral de moeite waard is voor die groep. Wie weinig gamet heeft voor deze (of een lagere) prijs genoeg alternatieven die mooiere foto’s maken én langer ondersteund worden.

