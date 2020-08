Asus onthult binnenkort de Zenfone 7-reeks, de nieuwste smartphones van het Taiwanese bedrijf. Op 26 augustus vindt de presentatie plaats, al komen de telefoons niet naar Nederland.

Asus Zenfone 7-aankondiging op 26 augustus

Asus komt volgende week, op 26 augustus, met meerdere nieuwe smartphones. Het bedrijf heeft de livestream van de ‘Zenfone 7 Series’-onthulling alvast online gezet, wat erop duidt dat de fabrikant met meerdere toestellen komt. Het is echter onduidelijk welke smartphones de fabrikant precies introduceert, aangezien er nog weinig gelekt is.

Wel lijkt het erop dat de Zenfone 7 een 5000 mAh-accu krijgt, net als zijn voorganger, de Zenfone 6. Ook zou Asus opladen met 30 Watt mogelijk maken, wat een forse verbetering is ten opzichte van de Zenfone 6, die snelladen met 18 Watt ondersteunde. Naar verluidt krijgt de Zenfone 7 ook een Snapdragon 865-processor en maximaal 8GB RAM en 256GB aan opslagruimte.

Het is onduidelijk wat de nieuwe Zenfone-toestellen gaan kosten en wanneer Asus ze precies uitbrengt. Omdat Asus geen smartphones meer in Nederland mag verkopen, is een release hier uitgesloten.

Niet naar Nederland

Dit heeft te maken met een rechtszaak tegen Asus die werd aangespannen door Philips. Laatsgenoemde zei een patent te hebben op onderdelen van de technologie achter 3G. Elke smartphone met 3G maakt volgens Philips gebruik van de technologie uit dat patent, en moet Philips dus licentiekosten betalen voor het gebruik van dat patent.

Een verzoek om te betalen werd in 2013 door Philips naar Asus gestuurd, maar is toen genegeerd. De rechtbank heeft vorig jaar beslist dat Asus inderdaad inbreuk maakt op het patent van Philips. Hierdoor kan Asus geen smartphones in Nederland verkopen, en het is onduidelijk of de fabrikant ooit terugkeert op de Nederlandse smartphonemarkt.

De Zenfone 6 van vorig jaar viel op door de zogeheten flipcamera. Deze camera zat in de achterkant verwerkt, maar schoof uit de behuizing naar boven en voren draaide als je een selfie wilde maken. Hierdoor kon de volledige voorkant uit bescherm bestaan en werd de primaire camera en groothoeklens ook voor zelfportretten gebruikt.

