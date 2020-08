Asus heeft de Zenfone 7 en 7 Pro onthuld, twee high-end smartphones die opvallen door de vernieuwde flipcamera. De toestellen hebben ook betere camera’s, snellere hardware en een vloeiend 90Hz-oled-scherm.

Asus Zenfone 7 officieel: dit moet je weten

Net als de Zenfone 6 beschikt de Zenfone 7 over een heuse flipcamera. Deze camera werkt voor het maken van foto’s zoals iedere andere smartphone, maar schuift uit de behuizing naar boven en draait naar voren als je een selfie wil maken.

Asus heeft het camerasysteem verbeterd door een telelens toe te voegen, die 3x optische zoom mogelijk maakt. Dit is inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn er een primaire 64 megapixel-camera en 12 megapixel-groothoeklens aanwezig.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 865-processor met 6/8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De accu is met 5000 mAh behoorlijk groot en het opladen gaat nu een stuk sneller.

Met de meegeleverde 30 Watt-oplader zit de Zenfone 7 na een half uur laden voor 60 procent. Van 0 naar 100 procent opladen duurt volgens iets meer dan anderhalf uur. Draadloos opladen ontbreekt.

Het scherm van de ZenFone 7 is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het display heeft nu 90Hz-ondersteuning, wat betekent dat het 90 keer per seconden ververst.

Dit zorgt ervoor dat beelden en animaties er veel vloeiender uitzien en de Zenfone 7 sneller aanvoelt. Bovendien gaat het nu om een oled-scherm in plaats van een minder mooi lcd-display. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

Zenfone 7 Pro is iets krachtiger

De Zenfone 7 Pro is ook aangekondigd en het toestel wijkt op een paar punten af van het reguliere model. Zo hebben de groothoek- en telelens op de 7 Pro optische beeldstabilisatie. Hierdoor blijven foto’s scherp als je handen bijvoorbeeld wat trillen. Optische beeldstabilisatie zorgt er ook voor dat foto’s in het donker scherper blijven.

Verder heeft de Zenfone 7 Pro een krachtigere Snapdragon 865 Plus-chip en meer werkgeheugen (8GB) en opslag (256GB). Verder is de smartphone identiek aan de normale Zenfone 7.

Beide toestellen draaien overigens uit de doos op Android 10 met ZenUI 7, de software van Asus. De skin lijkt echter op stock-Android en is simplistisch. Ook beschikken beide telefoons over 5G-ondersteuning.

Niet naar Nederland

Helaas lijkt het er niet op dat de Asus Zenfone 7 en 7 Pro in Nederland worden uitgebracht. Dit heeft te maken met een rechtszaak tegen Asus die werd aangespannen door Philips. Laatstgenoemde zei een patent te hebben op onderdelen van de technologie achter 3G.

Elke smartphone met 3G maakt volgens Philips gebruik van de technologie uit dat patent, en moet Philips dus licentiekosten betalen voor het gebruik ervan.

Een verzoek om te betalen werd in 2013 door Philips naar Asus gestuurd, maar is toen genegeerd. De rechtbank heeft vorig jaar beslist dat Asus inderdaad inbreuk maakt op het patent van Philips. Hierdoor kan Asus geen smartphones in Nederland verkopen, en het is onduidelijk of de fabrikant nog terugkeert op de Nederlandse smartphonemarkt.

