Asus Zenfone 8 gelekt: deze 4 zaken weten we nu al

Asus presenteert morgen (12 mei) de nieuwe Zenfone 8-smartphones. De afgelopen tijd is al veel informatie verschenen over de twee komende toestellen. Android Planet zet op een rij wat we al (denken te) weten.

Asus Zenfone 8: alles wat we denken te weten

Asus presenteert binnenkort haar nieuwste smartphones in de Zenfone 8-lijn. In de afgelopen weken is steeds meer informatie online verschenen over de twee vermeende toestellen. In dit artikel vind je al die geruchten op een rij.

1. Aankondiging op 12 mei, ook Zenfone 8 Flip op komst

Woensdag 12 mei is dé dag voor Asus, waarop het nieuwe toestellen presenteert. Die datum werd al eerder aangekondigd en er wordt in het teasermateriaal genoemd dat het gaat om een toestel met ‘grootse prestaties in een kleine vormfactor’. Dat sluit aan bij verdere geruchten, waarover later meer.

Naast de compacte Zenfone 8 zijn er ook geruchten verschenen van de Zenfone 8 Flip. Dat toestel krijgt een groter scherm en een draaibare cameramodule. Zo gebruik je de sensoren op de achterkant ook om de perfecte selfie te maken. Dat concept is vaker gebruikt door de fabrikant, onder andere bij de Zenfone 7-serie.

2. Krachtige specificaties, kleine behuizing

Ook zijn de vermeende specificaties van de Asus Zenfone 8 gelekt. Zo moet het scherm slechts 5,92 inch groot zijn en anno 2021 is dat klein in smartphoneland. Wel wordt de Asus Zenfone 8 een high-end toestel qua specificaties. Naast het amoled-scherm met resolutie van 2400 bij 1080 pixels, krijgt ‘ie ook een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor ziet alles er goed uit en worden beelden soepel weergegeven.

Het toestel krijgt de Snapdragon 888-chip aan boord en maximaal 16GB RAM. Er is een gaatje in het scherm aanwezig en op de achterkant vind je nog eens twee camera’s, maar verdere details ontbreken. Tot slot is er al bekend dat het toestel op kan laden met maximaal 30 Watt.

3. Prijzen Zenfone 8-serie

De vermeende Europrijzen van de Zenfone 8 zijn inmiddels ook bekend. De vanafprijs ligt volgens verschillende bronnen rond de 700 euro. Voor dat bedrag koop je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Het model met 8GB RAM en 256GB opslag zou 750 euro moeten kosten. Tot slot is er nog het absolute topmodel met 16GB/256GB geheugen. Deze versie zou voor 800 euro worden verkocht. Prijzen voor de grotere Zenfone 8 Flip zijn echter nog niet genoemd.

4. Wel of niet te koop in Nederland?

Of we de telefoons van de fabrikant binnenkort ook in Nederland kunnen kopen, is nog de vraag. Asus is verzeild in een conflict over patenten met fabrikant Philips. Daarom werd er een verkoopstop van smartphones van het merk ingesteld in Nederland.

De meest recente toestellen zijn wel beperkt in Nederland verkrijgbaar. Zo kun je de Asus Zenfone 7, Zenfone 7 Pro en Asus ROG Phone 5 kopen via de eigen webshop van de fabrikant en enkele andere verkooppunten. We gaan er dus vanuit dat de Zenfone 8 ook in Nederland verkrijgbaar wordt, maar dat is nog wel even afwachten.

