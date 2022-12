Waarom de Asus Zenfone 9 Colins favoriete smartphone van 2022 is

Elk jaar kiezen de redacteuren van Android Planet hun favoriete smartphone uit en in dit artikel lees je alles over de keuze van Colin. Hij gaat voor de opvallende Asus Zenfone 9.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Asus Zenfone 9 is mijn favoriete smartphone

In 2022 zijn er weer tientallen reviews op Android Planet verschenen van allerlei smartphones en andere gadgets. Natuurlijk hebben we regelmatig een gloednieuwe smartphone in onze zak, maar ook smartwatches of draadloze oordopjes testen we steeds vaker.

De afgelopen jaren koos ik de Motorola One Vision, Sony Xperia 5 II en Google Pixel 6 Pro als favoriete smartphone. Deze ronde is het weer tijd voor een nieuw merk, want wat mij betreft is de Asus Zenfone 9 hét meest interessante toestel van 2022. Dit is waarom.

Asus doet het anders

Asus is een erg kleine speler op het gebied van smartphones, maar is mijn ogen wel een underdog. De Zenfone 9 is namelijk een smartphone die erg veel te bieden heeft. In onze review beoordeelden we ‘m dan ook met een dikke 8,5 en daarmee behoort ‘ie tot de toestellen met de hoogste reviewscore van dit jaar.

Waar de Asus Zenfone 8 ook al een kleine smartphone was, was die niet al te opvallend. Bij de Zenfone 9 kiest de fabrikant voor een heel andere opzet. Zo zien we een opvallend kleurrijk uiterlijk, prima hardware en allerlei handige mogelijkheden.

Wolf in schaapskleren

De Zenfone 9 is een wolf in schaapskleren, want ondanks zijn geringe grootte is ‘ie uitgerust met high-end hardware. Daarbij is er gekozen voor een heel ander design dan zijn voorganger en dat is fijn. De achterkant heeft een matte afwerking, die lekker in de hand ligt en er modern uitziet.

De telefoon is uitgerust met allerlei toeters en bellen, zoals de handige ZenTouch-knop aan de zijkant en een koptelefoonaansluiting. Het scherm heeft een opvallend klein formaat van 5,9 inch en oogt door het amoled-paneel scherp en kleurrijk. De ververssnelheid ligt op een nette 120Hz.

Qua rekenkracht kom je niks te kort, dankzij de Snapdragon 8 Gen 1-chip en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Tevens is de Zenfone 9 stof- en waterdicht, heeft ‘ie stereospeakers en dualsim-ondersteuning. Het is wel jammer dat je de opslag niet kan uitbreiden.



Ook heeft Asus flink uitgepakt op het gebied van de camera’s. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel, bevat optische beeldstabilisatie én een speciale gimbal-modus. Daardoor maakt het niet uit als je beweegt tijdens het maken van foto’s of video’s.

Ook is er een groothoeklens aanwezig en je kunt gebruikmaken van features zoals de nacht-, pro- en macromodus. De Zenfone 9 heeft zeker niet de beste camera’s in zijn prijsklasse, maar doet het stukken beter dan eerdere smartphones van het bedrijf.

Ook de accu voldoet prima, want een intensieve dag kom je zeker met het toestel door. Door de geringe grootte is er ‘maar’ een 4300 mAh-accu aan boord. Opladen gaat niet bijzonder snel, maar met de meegeleverde 30 Watt-oplader duurt een oplaadbeurt ruim een uur.

Fijne software, matige updates

De Zenfone 9 draait op een zo goed als kale versie van Android 12. Dat betekent dat er weinig onnodige software voorgeïnstalleerd is – en dat is fijn. Zo kun je de telefoon helemaal eigen maken. Denk daarbij aan thema’s, maar ook kleuraccenten of handige snelkoppelingen.

Functies als de eenhandige modus of de handige fysieke knop aan de zijkant komen goed van pas. Met de knop start je bijvoorbeeld snel een specifieke app, scrol je door webpagina’s of zet je wifi aan of uit.

Het grootste nadeel van de Zenfone 9 is zonder de twijfel het updatebeleid. Asus belooft namelijk slechts twee Android-updates, dus naar Android 13 én Android 14. Daarbij krijg je ook maar twee jaar lang beveiligingspatches, wat helemaal karig is.

Beste smartwatch: Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Op Android Planet testen we ook regelmatig wearables. Zo testen we jaarlijks tientallen fitnesstrackers en smartwatches en het favoriete slimme horloge van Colin is de Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Dat komt door een combinatie van factoren en begint bij de software. Hoewel de eigen (veel te drukke) One UI-software eroverheen ligt, draait het horloge wél op Wear OS van Google.

Zodoende kun je aan de slag met honderden apps uit de Play Store, waaronder Google Maps, Spotify en Gmail. Andere besturingssystemen kennen hun voor- en nadelen, maar zo’n uitgebreid app-aanbod vind je verder nergens. De Watch 5 Pro heeft een stijlvol uiterlijk en is afgewerkt met een stevige kast.

Tot slot is ook de accuduur een grote plus van dit horloge. Met gemiddeld tweeënhalf á drie dagen klinkt dat misschien kort, maar we zijn nog geen Wear OS-smartwatches tegengekomen die langer meegaan.

Beste draadloze oordopjes: Sennheiser Momentum True Wireless 3

De beste draadloze oordopjes volgens redacteur Colin? Dat zijn zonder twijfel de Sennheiser Momentum True Wireless 3-dopjes. Vorig jaar waren we al erg te spreken over de voorganger en deze dopjes zijn op verschillende gebieden weer (licht) verbeterd.

Zo hebben ze een nog fijner uiterlijk en batterijduur, maar ook het geluid klinkt beter. Ze hebben een fijn draagcomfort, zodat lange luistersessies geen probleem zijn en ook de microfoons en actieve ruisonderdrukking werken perfect. Tevens is de adviesprijs een stuk lager dan de directe voorgangers én kun je het oplaaddoosje draadloos opladen.

Lees het laatste nieuws op Android Planet: