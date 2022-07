Asus Zenfone 9 officieel: compact, krachtig en perfect voor één hand

De opvallende Asus Zenfone 9 is gepresenteerd. De smartphone is voorzien van de snelste hardware van dit moment, maar nog wel makkelijk met één hand te bedienen dankzij het compacte formaat.

Asus Zenfone 9 officieel: compact en vol vernuftigheid

Asus liet al weten te komen met de Zenfone 9 en nu is het toestel eindelijk gepresenteerd. Net als zijn voorganger, de Asus Zenfone 8, gaat het weer om een kleine, maar krachtige smartphone. Van een ander model in de Zenfone 9-serie is geen sprake, iets wat vorig jaar nog wel het geval was met de Zenfone 8 Flip. De Zenfone 9 is te koop voor 799 euro.

Klein qua formaat, groots qua prestaties

Het scherm is slechts 5,9 inch groot, waardoor de telefoon nog relatief makkelijk met één hand te bedienen is. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en het gaat om een kleurrijk amoled-scherm. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde, maar je kan ook de frequentie naar 60 of 90 keer zetten om de accu te sparen.

Aan de zijkant vind je de ZenTouch-knop, die ook fungeert als vingerafdrukscanner. Tevens kun je ‘m gebruiken om door websites te scrollen of om bijvoorbeeld snel een app te openen, de zaklamp te starten of om door muzieknummers te skippen.

De Zenfone 9 draait op Android 12 met de aangepaste ZenUI 9-schil, die is geoptimaliseerd voor éénhandig gebruik. Ook twee keer op de achterkant tikken is mogelijk om zo een app te openen, screenshot te maken of de Google Assistent te starten. Het updatebeleid van Asus is niet geweldig. De fabrikant zegt twee grote Android-updates uit te rollen en minimaal twee jaar beveiligingspatches.

High-end hardware voor ultiem gebruik

Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste processor van dit moment. Daarbij is er maximaal 16GB werkgeheugen aanwezig en 256GB opslagruimte. Een speciaal koelsysteem zorgt ervoor dat de Zenfone 9 niet te warm wordt.

Er zijn stereospeakers aan boord die speciaal op elkaar zijn afgestemd. De speaker aan de onderzijde is een stukje krachtiger en anders gepositioneerd dan de oorspeaker aan de voorkant. Muziek luisteren kan ook gewoon via je bedrade koptelefoon. Het toestel is volledig stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering en de achterkant bestaat uit robuust en stroef hoogwaardig plastic. Daardoor zijn vingerafdrukken niet te zien en glipt het toestel niet zo snel uit je handen.

Het opladen van de 4300 mAh-accu kan alleen via een kabel en met maximaal 30 Watt, waarvoor Asus ‘gewoon’ nog een oplader meelevert. Draadloos opladen ontbreekt, omdat daar simpelweg niet genoeg ruimte voor is.

50 megapixel-camera met gimbal-mogelijkheid

In totaal zijn er drie camera’s aanwezig, waaronder de 12 megapixel-frontcamera, te vinden in een klein gaatje in het scherm. Een camera met dezelfde resolutie vind je ook op de achterkant en schiet plaatjes in een wijdere hoek van 113 graden. Die lens gebruik je trouwens ook voor close-ups vanaf minimaal vier centimeter.

De hoofdcamera bevat de IMX766-sensor van Sony van 50 megapixel. Daarmee schiet je foto’s van 12,5 megapixel, omdat vier pixels worden samengesmolten tot een enkele voor beter contrast en kleurweergave. De camera heeft ook optische beeldstabilisatie en een gimbal-modus. Daardoor beweegt de hele cameramodule langs zes assen, waardoor je geen last hebt van onscherpte bij foto’s of video’s.

Ook de interface van de camera-app is aangepast voor eenhandig gebruik. Zo kun je inzoomen met een enkele vinger of alle instellingen openen door naar beneden te vegen in het scherm. Tot slot is er ook een pro-modus aanwezig, evenals allerlei andere opties waarmee je onder andere kunt spelen met de sluitertijd, iso-waarde of witbalans.

Veel specifieke accessoires

Met de Asus Zenfone 9 komen tegelijkertijd ook allerlei verschillende accessoires op de markt. Zo introduceert het bedrijf de Connex Accessoires Set. Het toestel stop je dan in een bumper van hard plastic en daar klik je vervolgens een kaarthouder op of een slimme standaard – om vervolgens het toestel horizontaal neer te zetten.

Ook een speciale case voor aan je rugzak is direct te koop. Daarnaast is er samengewerkt met partijen als Rhinoshield en Devilcase voor screenprotectors en hoesjes. Zelf levert Asus trouwens een dunne bumpercase mee met het toestel.

Prijzen en beschikbaarheid Asus Zenfone 9

De Zenfone 9 verschijnt in vier kleuren: rood, zwart, blauw en wit. Het toestel beschikt over minimaal 8GB RAM en 128GB interne opslag. De smartphone is vanaf nu te bestellen, waarbij je kan kiezen uit onderstaande configuraties en wordt vanaf half augustus geleverd. Het rode en blauwe model volgen eind augustus.



Bestel je de 8/128GB-versie via Asus zelf vóór 21 augustus dan scoor je 70 euro korting en betaal je dus 729 euro.

Asus Zenfone 9 – zwart / wit / rood / blauw – 8/128GB – 799 euro

Asus Zenfone 9 – zwart / wit – 8/256GB – 849 euro

Asus Zenfone 9 – zwart – 16/256GB – 899 euro

