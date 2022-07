Asus Zenfone 9 wordt deze maand gepresenteerd, komt ook naar Europa

Er is nieuws verschenen omtrent de presentatie van de Asus Zenfone 9. Het nieuwe toestel wordt op donderdag 28 juli gepresenteerd. In een paar bekende steden wordt de smartphone tegelijkertijd aangekondigd, waaronder Berlijn.

Asus Zenfone 9 presentatie vindt eind juli plaats

Kijk je reikhalzend uit naar de presentatie van de Asus Zenfone 9? Dan hebben we goed nieuws, want Asus heeft de datum waarop dat gebeurt bekendgemaakt. Omcirkel 28 juli maar in de agenda, want dan vindt het online-evenement plaats. In onder andere New York, Taipei en Berlijn komen we die dag alles te weten over de kleine krachtpatser.

Deel specificaties al bekend

Eerder verscheen een officiële productvideo van het toestel, waardoor niet alles meer een verrassing is. Het gaat om een relatief kleine smartphone met een amoled-scherm van slechts 5,9 inch. Dat is ontwikkeld door Samsung en ververst maximaal 120 keer per seconde.

Het kloppende hart is de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste processor van dit moment. Op de achterzijde zijn twee camera’s te vinden en de hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Dankzij de ingebouwde gimbal-module, die zes kanten op beweegt, zien foto’s en video’s er scherper uit.

Er is gekozen voor een accu van 4300 mAh, maar hoe snel die kan opladen is nog onbekend. De Zenfone 9 komt uit in vier kleuren: zwart, blauw, wit en rood en de frontcamera vind je in het kleine gaatje in het scherm. Heb je nog een goede bedrade koptelefoon, dan kun je die gewoon blijven gebruiken.

De smartphone is stof- en waterdicht, heeft stereospeakers en de vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan- / uitknop. Die knop gebruik je ook om door webpagina’s of je fotogalerij te scrollen.

Zenfone 8 gooide hoge ogen

De directe voorganger van de nieuwe telefoon, de Asus Zenfone 8, is ook een kleine maar krachtige smartphone. In de review waren we dan ook erg te spreken over deze kleine verschijning. We beoordeelden ‘m met een 8,5 in onze uitgebreide review, waarvan je hieronder de conclusie leest.

De Asus Zenfone 8 is een vreemde eend in de bijt, maar wel op een positieve manier. Het is één van de kleinste Android-smartphones die je kan kopen en we vinden het fijn dat er meer keuze in deze categorie komt. Helemaal omdat de Zenfone 8 een goede indruk achterlaat. De smartphone heeft een degelijk ontwerp, mooi scherm, krachtige hardware en houdt het lang genoeg vol op een acculading. De camera’s zijn prima en Asus’ software bevalt prima, waarbij gezegd moet worden dat het updatebeleid beter kan. De Zenfone 8 zelf heeft echter geen serieuze minpunten en biedt met zijn startprijs van 679 euro een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Asus’ terugkeer op de Nederlandse smartphonemarkt smaakt dan ook naar meer.

