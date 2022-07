‘Asus Zenfone 9 gelekt: klein toestel met high-end specificaties’

Alle vermoedelijke Asus Zenfone 9-specificaties zijn bekend omdat er een officiële trailervideo van het toestel is verschenen. De Zenfone 9 krijgt een scherm van slechts 5,9 inch, maar heeft wel high-end hardware en de nieuwste snufjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Asus Zenfone 9 specificaties: klein en krachtig

De informatie is verschenen via het onbekende TechGoing. De website publiceerde een officieel ogende video van de aankomende Zenfone 9 van Asus. De smartphone wordt getoond in een viertal kleuren: zwart, rood, blauw en wit. Samsung wordt de leverancier van het amoled-scherm, van 5,9 inch dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Asus kiest opnieuw voor een compacte telefoon, net als bij de Zenfone 8.

Onder de motorkap ligt de krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste processor van dit moment. De accu is 4300 mAh groot, maar hoe snel deze oplaadt is nog onbekend.

De Sony IMX766-sensor is gekozen als primaire camera. Deze heeft een resolutie van 50 megapixel en ook is er een zogenaamde gimbal-module aanwezig. Dat zorgt ervoor dat vooral video’s er goed uitzien en je geen bewegingen of onscherpte ziet. Details over de tweede camera zijn nog onbekend, maar waarschijnlijk gaat het om een groothoeklens.

Aansluitingen en accessoires

De vingerafdrukscanner is verwerkt aan de zijkant en vind je in de zogenaamde ZenTouch-knop. Die gebruik je om makkelijk door webpagina’s en social media te scrollen. Muziek luisteren kan met een bedrade koptelefoon, want de juiste 3,5 mm-aansluiting is aan boord. Wil je dat niet, dan kun je gebruikmaken van de stereospeakers.

Over stof- of water hoef je je geen zorgen te maken, want het toestel is IP68-gecertificeerd. Tot slot worden er verschillende accessoires getoond, waaronder een hoesje en een mogelijkheid om de Zenfone 9 makkelijk aan je rugzak te koppelen met een speciaal mechanisme.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Net gepresenteerd: Asus ROG Phone 6 (Pro)

Afgelopen week presenteerde Asus ook de ROG Phone 6-serie, bestaande uit twee high-end toestellen. De twee smartphones richten zich op de mobiele gamer en zijn ook voorzien van krachtige hardware en toffe snufjes. Zo bevat het Pro-model een tweede schermpje op de achterkant en zijn er allerlei accessoires voor te koop, waaronder een externe ventilator.

Wanneer we de Zenfone 9 gaan zien is nog de vraag, evenals wat ‘ie moet gaan kosten. De Rog Phone 6 is verkrijgbaar vanaf 999 euro, terwijl het Pro-model 1299 euro kost. De Zenfone 8 kwam in mei 2021 op de markt met een adviesprijs van 679 euro.

Meer recent Android-nieuws: