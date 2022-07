Asus Zenfone 9 vs Zenfone 8: kleine toestellen, grote verschillen 

De Asus Zenfone 9 is gepresenteerd, tijd dus om ‘m te vergelijken met de Zenfone 8. Beiden zijn ze klein, compact en krachtig en in dit overzicht vind je alle gelijkenissen en natuurlijk verschillen.

Asus Zenfone 9 vs Asus Zenfone 8

De Asus Zenfone 9 is officieel gepresenteerd en is een flitsende, kleine, compacte én krachtige smartphone. Leg je ‘m naast de Zenfone 8 dan zie je duidelijk verschillen. Niet alleen de buitenkant is heel anders, maar ook aan de binnenkant zien we flink wat verschillen. Tijd dus om die eens goed op een rij te zetten, zodat jij kan bepalen welke het beste bij jou past.

Index: Asus Zenfone 9 vs Asus Zenfone 8 Design Hardware Camera’s Software Prijzen Conclusie Kopen

Design: geheel verschillend

Het design van de Zenfone 8 is niet bijster interessant. Het toestel is alleen te verkrijgen in het zwart en zilver en is wat onopvallend, afgezien van het formaat. De camera’s zijn verwerkt in een klein glazen vierkant en het toestel bevat afgeronde hoeken en randen. Bij de Zenfone 9 heeft Asus veel meer aandacht besteed aan het uiterlijk. Zo is dat toestel te krijgen in vier kleuren: zwart, wit, rood en blauw.

Kleuren Zenfone 9 Kleuren Zenfone 8 Zwart Zwart Wit Zilver Blauw Rood

De Zenfone 9 is dus in meer kleuren te verkrijgen en bevat een leuk patroon van kleine stipjes, wat alleen van dichtbij goed te zien is. Er is gekozen voor een nieuw materiaal wat ervoor zorgt dat er geen vingerafdrukken te zien zijn en ook ligt het veel stroever in de hand.

Opvallend zijn de twee grote camera’s op de achterkant met opstaande glimmende randjes. Daarbij is de schermgrootte hetzelfde gebleven, maar is er intern wel meer ruimte gecreëerd door de keuze voor iets minder ronde vormen. Het scherm is bij beide toestellen even groot (5,9 inch) en ook de buitenmaten zijn nagenoeg identiek.

De twee smartphones hebben een display dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Het gaat om een kleurrijk amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Hardware: nog krachtiger dan voorheen

De Zenfone 8 was al een kleine, krachtige smartphone, maar bij de Zenfone 9 doet Asus er nog flink wat stappen bovenop. De 8 is uitgerust met de Snapdragon 888-chip, de Zenfone 9 heeft de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor onder de motorkap liggen. Het hier verkrijgbare topmodel van de Zenfone 8 bevat 8GB werkgeheugen en 256GB opslag, de Zenfone 9 komt ook op de markt met 16GB RAM.

Zulke krachtige processoren kunnen flink wat warmte genereren. De Zenfone 9 heeft een groter koelsysteem dan zijn voorganger en kan dus beter warmte afvoeren. Ook is de accucapaciteit wat omhoog gekrikt: 4300 mAh ten opzichte van de 4000 mAh-accu van de Zenfone 8. Beide toestellen laden op met maximaal 30 Watt en dat kan alleen via een kabel, draadloos laden is niet mogelijk.

Ook zijn ze beide stof- en waterdicht en is er een koptelefoonaansluiting aanwezig. Zaken als nfc, bluetooth en wifi zijn bij beide toestellen goed geregeld en ook kun je twee simkaarten kwijt in de Zenfone 8 en 9. De knop waarin de vingerafdrukscanner is verwerkt bij de Zenfone 9 is wel wat geavanceerder. Die gebruik je namelijk ook om door websites te scrollen, snel een app te openen of om bijvoorbeeld de zaklamp in te schakelen.

Meer aandacht voor de camera’s

Asus heeft ook flink gesleuteld aan de camera’s van de Zenfone 9 ten opzichte van zijn voorganger. De 8 heeft een primaire camera met een resolutie van 64 megapixel, die van de Zenfone 9 heeft een 50 megapixel-sensor. Megapixels zeggen echter niet alles, want het gaat voornamelijk om andere zaken zoals sensorgrootte en -keuze.

De Zenfone 9 bevat de bekende IMX766-sensor van Sony, die we ook zien in heel veel andere toestellen. Die is veel lichtsterker dan het exemplaar in de Zenfone 8, waardoor de fotokwaliteit beduidend beter moet zijn. Ook optische beeldstabilisatie is aanwezig en een zogenaamde gimbal-modus. Daardoor maakt het niet uit als je wat beweegt, want foto’s en video’s zijn nog steeds scherp.

Beide toestellen hebben een groothoeklens aan boord die je ook gebruikt voor close-ups. Filmen doe je tot slot in een maximale 8K-resolutie, zowel met de Zenfone 8 als de 9.

Software: nieuwere versie van Android

De Zenfone 9 heeft de beste papieren als het gaat om software en ondersteuning. Dat toestel komt namelijk met Android 12 op de markt, waar de 8 natuurlijk nog met Android 11 uit werd gebracht. De cyclus van software-updates stopt ook een jaar eerder bij de Zenfone 8, waardoor de nieuwste Zenfone uiteraard de betere keuze is.

Beide toestellen zijn voorzien van een vrij kale software-schil, waar wat kleine aanpassingen aan zijn doorgevoerd. Zo bedien je de toestellen bijvoorbeeld nog sneller met één hand en zijn de icoontjes wat aangepast. Noemenswaardig is dat Asus twee grote Android-updates beloofd heeft en twee jaar beveiligingspatches. Daarmee is het beleid in vergelijking met veel andere fabrikanten flink ondermaats.

Prijzen: Zenfone 9 is stukken duurder

De vanafprijs van de Zenfone 8 bedroeg 679 euro voor het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Voor diezelfde configuratie vraagt Asus bij de Zenfone 9 een stuk meer: 799 euro.

Inmiddels is de prijs van de Zenfone 8 ook enkele tientjes gezakt, waardoor ‘ie nog aantrekkelijker geprijsd is. De 8/256GB-variant kost (inmiddels) 739 euro bij Asus zelf. Voor de Zenfone 9 met die specificaties vraagt het bedrijf 849 euro.

Of Asus de Zenfone 8 nu uitfaseert, omdat het nieuwe model eraan komt is onbekend. Wel is het zo toestellen van Asus sowieso bij veel minder verkooppunten liggen dan merken als Samsung, Xiaomi of Motorola.

Conclusie: Asus Zenfone 9 vs Asus Zenfone 8

Ben je op zoek naar een compacte, maar krachtige smartphone dan is de Zenfone 9 de beste keuze van de twee. Daarvoor betaal je momenteel echter wel een flinke meerprijs, maar krijg je ook heel veel meer. Een toffer en opvallender design, langere software-ondersteuning, betere hardware en flink verbeterde camera’s. Heb je nu al een Zenfone 8 op zak, dan is de overstap wel erg klein, maar ook dat is uiteraard helemaal aan jou. Tevens heeft Asus een troef in handen, want krachtige smartphones met zo’n formaat in Androidland bestaan helaas al even niet meer. Hoe de Zenfone 9 bevalt lees je trouwens volgende week op Android Planet, dan verschijnt onze uitgebreide review.

Kopen

De Asus Zenfone 9 is vanaf vandaag te bestellen. Het instapmodel heeft een prijs van 799 euro (8/128GB). De versie met 8GB RAM en 256GB opslag kost 849 euro. Het model met 16GB werkgeheugen en 256GB opslag gaat over de toonbank voor 899 euro.

Via onderstaande prijsvergelijker filter je het aanbod van verschillende webwinkels op zaken als kleur, prijs en levertijd. De Zenfone 9 is uiteraard te koop als los model, maar ook te combineren met een abonnement.

Zoals genoemd heeft de Asus Zenfone 8 een lagere adviesprijs en zijn de prijzen afgelopen tijd ook wat gezakt. Voldoet dat toestel aan al je wensen, bekijk dan de beste deals via onderstaande vergelijker.

