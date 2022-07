Jouw auto waarschuwt je binnenkort zelf voor naderende hulpdiensten

Automobilisten zien en horen ambulances meestal wel aankomen, maar soms ook niet. Om het verkeer een stukje veiliger te maken komen er digitale waarschuwingen voor automobilisten aan, zodat hulpdiensten sneller bij hun bestemming zijn.

Digitale waarschuwingen geven hulpdiensten een steuntje in de rug

Komt er een ambulance aan? Binnenkort waarschuwt jouw auto of navigatiesysteem je voor een naderend voertuig met zwaailicht en sirene. Dat moet ervoor zorgen dat automobilisten sneller kunnen handelen, om gevaarlijke situaties te minimaliseren. Dat geldt binnenkort enkel voor gebruikers van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia of TomTom, maar naar verwachting wordt deze lijst na verloop van tijd langer.

De waarschuwingen vertellen gebruikers welke voertuigen eraan komen en vanaf welke kant. Aan het begin werken de meldingen enkel voor ambulances, maar later ook voor politiewagens, brandweerauto’s en meer. Ook krijgen automobilisten op den duur waarschuwingen voor spookrijders, obstakels op de weg, extreem weer, afgesloten rijstroken en meer.

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft alle vertrouwen in deze zogenoemde Safety Priority Services (SPS). “Inmiddels gebruikt 98% van de automobilisten digitale informatie onderweg. Daarnaast blijkt uit pilots en projecten dat het onderweg waarschuwen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.”

Technologie helpt je tijdens je reis

Auto’s worden steeds slimmer. Dat komt omdat de meeste nieuwe auto’s over ingebouwde schermen beschikken, waaraan je je smartphone kunt verbinden. Vervolgens wordt het Android Auto-scherm getoond en kun je met Google Maps navigeren, muziek luisteren met Spotify of inkomende telefoontjes en sms’jes beantwoorden. Binnenkort komen hier dus waarschuwingen voor naderende hulpdiensten bij.

Technologie maakt reizen ieder jaar weer makkelijker, veiliger en leuker. De hele maand juli staat Android Planet in het teken van Android Auto. Zo leggen we meer de nadruk op nieuwtjes over het systeem en leggen we uit hoe je Android Auto achteraf in een wagen inbouwt – ook als je auto geen ingebouwd scherm heeft.

