Autofill in Google Chrome vult straks vrijwel alles voor je in

Bij het invullen van formulieren in Google Chrome komt autofill om de hoek kijken. Opgeslagen gegevens – zoals je naam, e-mailadres en wachtwoord – worden al zo tevoorschijn getoverd, maar daar komt nog veel meer bij.

Autofill met vervoersgegevens

De nieuwste update van autofill (in Nederland ‘Automatisch invullen’ genoemd) in Google Chrome zet vooral in op gegevens die met je auto te maken hebben. Denk aan je kenteken, rijbewijsnummer en voertuigidentificatienummer. Ook paspoortgegevens worden binnenkort automatisch voor je ingevuld.

De vraag is echter hoe vaak je je vervoersgegevens online hoeft in te vullen. Bij het aanvragen van een verzekering, of het inplannen van een servicebeurt bij je garage wellicht. Gelukkig zit er meer in de update, want naast deze uitbreiding van getoonde gegevens wordt autofill ook een stukje slimmer.

Dit komt omdat de functie complexe formulieren met verschillende opmaken beter gaat begrijpen en herkennen. Hopelijk voorkomt dat een veel gehoorde frustratie dat gegevens soms nog in verkeerde velden worden ingevuld.

Zodra de update ook voor Nederlanders beschikbaar is, moet je zorgen dat je de laatste versie van Google Chrome hebt. Daarna kun je bij de instellingen (drie puntjes bovenin) op zoek gaan naar ‘Automatisch invullen en wachtwoorden’ om je opgeslagen gegevens te beheren.

Hier voeg je gemakkelijk nieuwe gegevens toe en geef je aan welke gegevens automatisch ingevuld mogen worden. Ook kun je alles preciezer neerzetten, waardoor de kans op fouten in formulieren in de toekomst kleiner wordt.

Nederland nog niet aan de beurt

Google zegt dat ook alle nieuwe gegevens in autofill veilig worden opgeslagen met versleuteling. En zoals je nu al gewend bent, gebeurt niets zonder jouw toestemming: voordat persoonlijke info opgeslagen wordt, vraagt Chrome om dit te bevestigen.

De uitrol van de updates is inmiddels voor alle talen in gang gezet. Het gaat vooralsnog voor Chrome op je desktop en dus niet om de mobiele versie van de Google-browser. Wel moet je als Nederlandse gebruiker nog even geduld hebben voordat de nieuwe update beschikbaar is.