Het automatisch laten verdwijnen van berichten in WhatsApp komt steeds dichterbij. Meer informatie over deze functie is te vinden in een bètaversie van de app.



Automatisch verdwijnen van berichten in WhatsApp

De info daarover is gevonden door website WABetaInfo. Het automatisch kunnen verwijderen van berichten in chats was al eerder gespot. Toen zou het nog alleen gaan om groepsgesprekken, zoals we toen ook schreven.

De websites heeft ook aanwijzingen gevonden dat de functie gebruikt kan worden in individuele chatgesprekken. Zo krijg je de keuze om daar een timer voor in te stellen. Volgens een verschenen screenshot krijg je keuze uit een uur, dag, week, maand of een jaar.

Eenmaal aangevinkt verschijnt een melding in het chatgesprek, waarin te zien is na welke tijdsperiode de berichten verdwijnen. Bij zo’n bericht verschijnt ook een klokje in beeld, zodat het duidelijk is dat het na een bepaald tijdsinterval verdwijnt.

Wanneer komt de functie beschikbaar?

Andere populaire chat-apps, zoals Telegram en Signal, hebben zo’n functie al langer aan boord. Bij Telegram is het ook mogelijk om individuele gesprekken geheel te laten verwijderen na een bepaalde periode.

Het team van WhatsApp is constant bezig met de ontwikkeling van nieuwe functies. Zo is de chat-app inmiddels ook te gebruiken in een donkere modus. Wanneer de functie officieel uitrolt en voor iedereen te gebruiken is, weten we helaas nog niet.

