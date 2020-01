Antivirusbedrijf Avast verkoopt persoonlijke gegevens van gebruikers door aan bedrijven als Google. Het gaat onder meer om locaties en zoekopdrachten. Avast doet dit via een dochteronderneming: Jumpshot.



Avast verkoopt gebruikersdata door via Jumpshot: zo stop je dit

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van PCMag en Vice. De websites kregen documenten in handen waaruit blijkt dat Avast indirect gegevens van gebruikers verkoopt. Het gaat onder meer om laatst bezochte websites, YouTube-video’s en gps-locaties. Avast verkoopt de gebruikersdata via Jumpshot, een dochterbedrijf.

Gebruik jij de gratis versie van Avast op je Android-smartphone, en weet je niet zeker of je toestemming geeft voor verkoop van jouw gegevens? Dan is het verstandig om even de instellingen van het programma in te duiken:

Open de Avast-app op je Android-smartphone of -tablet; Tik op de drie streepjes linksboven en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Persoonlijke privacy’ en verschuif de schakelaar zodat het vakje grijs wordt.

Avast mag de gegevens nu niet langer afstaan aan derde partijen, zoals Jumpshot. Gebruik je Avast ook op je computer? Dan moet je nogmaals je toestemming intrekken, omdat de instellingen per apparaat opgeslagen worden:

Open Avast Antivirus en klik op ‘Menu’, rechtsboven in het scherm; Kies ‘Persoonlijke privacy’ in het menu; Haal alle vinkjes weg.

Deze gegevens zijn doorverkocht

PCMag en Vice kregen meerdere contracten van het Avast-dochterbedrijf in handen. Hieruit blijkt dat Jumpshot onder meer gebruikersdata heeft verkocht aan Expedia, Google, Microsoft en Pepsi. Microsoft heeft laten weten slechts eenmalig zaken te hebben gedaan met Jumpshot. Hoe dit bij de andere partijen zit, is onduidelijk.



Avast claimt gebruikers vooraf om toestemming te hebben gevraagd, maar Vice heeft meerdere gebruikers gesproken die dit bestrijden. Verder meent het antivirusbedrijf dat gegevens niet-herleidbaar zijn gemaakt. Meerdere beveiligingsexperts trekken dit in twijfel, zo blijkt uit gesprekken die Vice voor dit onderzoek heeft gevoerd.

De persoonlijke gegevens worden via de gratis versie van Avast verzameld. Het gaat onder meer om Google Maps-locaties en zoekopdrachten via Google en LinkedIn. Deze gegevens worden vervolgens door Jumpshot ‘herpakt’ en verkocht aan andere bedrijven. Deze partijen gebruiken de informatie om gerichter te adverteren.

Beveilig je telefoon

Navigeren, shoppen en internetbankieren: waarschijnlijk gebruik je hierbij je Android-smartphone. Omdat je dagelijks veel persoonlijke gegevens verwerkt is het belangrijk om je telefoon goed te beveiligen. Je gaat immers ook niet van huis zonder je voordeur op slot te doen, toch? Neem bijvoorbeeld een kijkje in ons overzicht van beste antivirus-apps voor Android. Meer weten? Check dan onze uitgebreide beveiligingsgids. Hierin leggen we alles uit wat je moet weten om jouw Android-telefoon veilig te maken.