De hele maand augustus staat in het thema van Back to school. Daarbij hebben we een grootse back to school-winactie opgezet. Zo maak je kans op het grootste prijzenpakket ooit op Android Planet. Wil jij kans maken op een goed gevulde rugzak of een andere coole prijs? Lees dan snel verder.

Android Planet’s Back to school-winactie

De scholen beginnen alweer bijna en dat is een goede reden om eens flink uit te pakken op Android Planet. Je maakt namelijk de hele maand augustus kans op vette prijzen, met een totale waarde van 1950 euro! Dat doe je simpelweg door op onderstaande knop te klikken en het Google-formulier in te vullen.

Hoofdprijs: bomvolle back to school-rugzak t.w.v 909 euro

De hoofdprijs, de grootste ooit op Android Planet, bestaat uit een goed gevulde rugzak van Huawei en een waardebon van de fabrikant ter waarde van 100 euro. Nokia levert een Nokia 5.3 en kevlar-case, zodat ook bescherming geen probleem is. Muziek luister je makkelijk en fijn met een setje Bullets Wireless Z van OnePlus.

Wil je genieten van een filmpje op een groter scherm of moet je wat documenten lezen? Dan pak je de 1T 7-tablet van Alcatel er even bij. Uiteraard moet je ook al je stappen, activiteiten en work-outs bijhouden en dat doe je natuurlijk met de Mi Smart Band 5 van Xiaomi.

Om alles op te laden is ook een goede powerbank nodig en die wordt geleverd door Expert. Je nieuwe gear kwijtraken wil je natuurlijk niet, dus hang je een Keeper aan je nieuwe rugzak van Gigaset. Ook levert die fabrikant een pakket om jouw lampen veel slimmer te maken en op afstand te bedienen. Iets repareren of openen doe je met de stoere en handige multitool van fabrikant CAT.

Daarnaast levert Knaldeals een kekke broodtrommel en fietshouder en kan ook een unieke Android Planet Dopper natuurlijk niet ontbreken. Dan is het nog lang niet klaar, want ook Smartphonehoesjes.nl doet een duit in de rugzak met een waardebon van 50 euro. Tot slot zorg je voor een goede wifi-verbinding met een heuse router van fabrikant Honor.

Xiaomi goodie-pakket twv 460 euro

De tweede prijs is zeker niet minder, want dat is een groots goodiepakket van fabrikant Xiaomi. Daarin vind je niet alleen een gloednieuwe Redmi Note 9 Pro-smartphone, maar ook de Mi Band 5-fitnesstracker. Ook een powerbank en een draadloos setje oordopjes (Mi True Wireless Earphones 2) vind je in dat pakket en natuurlijk een Dopper van Android Planet.

Nokia 5.3 en goodie-pakket twv 345 euro

Als derde prijs hebben we nog een prachtige Nokia 5.3 beschikbaar, inclusief kevlar-case. In dit pakket zit daarnaast een powerbank, Dopper en een Keeper voor aan je sleutelbos. Ook een waardebon van 25 euro voor Smartphonehoesjes is aan boord. Afsluiten doen we met de Honor Band 5-fitnesstracker en Honor Sport Pro-headset.

Nokia-smartphone en goodies twv 235 euro

De laatste prijs is tot slot ook zeker niet de minste, want ook dit pakket bevat weer een gloednieuwe Nokia 5.3 met bijbehorend hoesje. Stappen en work-outs bijhouden doe je met een TCL-fitnesstracker. Smartphonehoesjes levert een waardebon van 25 euro en ook de ultieme Android Planet-Dopper is voor jou!

Meedoen aan de back to school winactie

Wil je kans maken? Dat doe je makkelijk en snel en is een kwestie van onderstaand formulier invullen! De winnaars worden na sluiting van het formulier geheel willekeurig gekozen. Die personen worden in de eerste week van september bekendgemaakt. Meedoen kan tot en met maandag 31 augustus.

Maandthema augustus: back to school

De maand augustus staat op Android Planet in het teken van back to school! Naast het winnen van toffe prijzen zoals met deze actie, schrijven we ook allerlei handige back to school-artikelen, geven we je de beste tips en kun je ook allerlei toffe achtergrondverhalen en opiniestukken verwachten.

Er staat al veel op de planning, maar als jullie nog goede ideeën hebben over onderwerpen horen we dat graag! Stuur ons even een mailtje op e op redactie@androidplanet.nl of laat een idee achter in de comments onder dit artikel. Bereiken van onze redactie doe je makkelijk via Facebook of Instagram. Tot slot kun je onze redacteuren natuurlijk ook makkelijk bereiken via Twitter;

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

