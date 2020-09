De hele maand augustus maakte je bij Android Planet kans op fantastische prijzen. Zo gaven we een bomvolle rugzak weg, een Xiaomi-goodiepakket en meerdere smartphones van Nokia. De winnaars zijn bekend, dus check snel of jij erbij zit!

Back to School 2020-winnaars bekend

Het was één van de grootste winacties ooit op Android Planet, met een prijzenpakket met een totale waarde van 1950 euro. We hebben het natuurlijk over onze Back to School 2020-winactie. Meedoen kon de hele maand augustus en er zijn geheel willekeurig vier winnaars gekozen. Dat zijn geworden…

Matthijs uit Utrecht – Goed gevulde rugzak

Tommy uit Heerenveen – Xiaomi-goodiepakket

An uit Turnhout – Nokia 5.3 en goodiepakket

Larissa uit Amersfoort – Nokia-smartphone en goodies

Gefeliciteerd aan de winnaars en jullie prijzen komen zo snel mogelijk jullie kant op! Heb je deze ronde niet gewonnen? Niet getreurd, want het jaar is nog lang niet voorbij en je kunt nog veel meer toffe winacties van ons verwachten.

Ook kun je alle geschreven artikelen van het Back to School-thema nog eens rustig nalezen. Check bijvoorbeeld de beste tips voor Gboard van Google of hoe je het Meet-tabblad uit Gmail verwijdert. Ook hebben we de beste Chromebooks in drie prijsklassen en drie betaalbare smartphones voor je op een rijtje gezet.

Nieuwe maand, nieuwe kansen

Inmiddels is er een nieuwe maand begonnen en dat betekent nieuwe kansen. September staat geheel in het teken van de toekomst van Android. Deze maand verschijnen er dus allerlei artikelen die te maken hebben met dit onderwerp. Denk aan wat we graag willen zien in aankomende Android-versies, toekomstbestendige tips, technieken voor de toekomst en achtergrondartikelen over Google en andere fabrikanten.

Tot slot maak je deze maand sowieso weer kans op een toffe prijs, dus houd Android Planet goed in de gaten! Check dus regelmatig onze website, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

