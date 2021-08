Ook in augustus 2021 staat Android Planet weer volledig in het teken van Back to School! Dit jaar is het ook weer tijd voor een grootse winactie en het is weer gekker dan gek! Deze ronde geven we namelijk niet één rugzak weg, maar zeven stuks! Hoe jij kans maakt, lees je hier!

Android Planet Back to school-winactie

Net als vorig jaar is het weer tijd voor de grote Android Planet Back to School-winactie, maar dit jaar pakken we het nog grootser aan. Zo maak je natuurlijk kans op de hoofdprijs: een gevulde rugzak met een waarde van 1965 euro!

Daarbij hebben we nog zes rugzakken die ook tot de nok toe zijn gevuld met de tofste smartphones, gadgets en andere producten! De totale waarde van al deze prijzen is maar liefst 6279 euro!

Wil je ook een kansje wagen, vul dan direct het Google-formulier in via onderstaande knop en je doet automatisch mee. Logischerwijs mag je maar één keer meedoen per persoon, iets wat we uiteraard dubbelchecken. Natuurlijk hoef je niet per se student te zijn om een kansje te wagen, want iedereen kan toch wel zo’n overvolle rugzak vol met mooie producten gebruiken?

Hoofdprijs: afgetopte back to school-rugzak t.w.v. 1965 euro

De hoofdprijs is een bomvolle rugzak met allerlei soorten gadgets, slimme apparatuur, waardebonnen en meer. Zo kom je makkelijk elke school- of werkdag door. Het is de grootste prijs op Android Planet ooit. Hieronder lees je hoe de perfecte dag eruit kan zien als jij die prijs eenmaal hebt binnengesleept.

De rugzak is van OnePlus en deze veelzijdige Urban Traveler Backpack is dan ook de basis voor elke trip! Natuurlijk vind je ook een smartphone in het pakket, geleverd door OPPO. De Oppo A74 5G is krachtig genoeg voor elke taak en helemaal klaar voor de toekomst. Ben je onderweg en wil je genieten van een fijn muziekje? Fabrikant Teufel levert daarvoor een gloednieuwe set Supreme In-oordopjes.

Android Planet zelf levert een toffe broodtrommel en Dopper en wat klussen of repareren doe je natuurlijk met de multitool van CAT. Onderweg je mail checken, onze website checken, werken of toch een filmpje kijken op een groter scherm? Acer levert daarvoor de Chromebook Spin 513. Deze convertible is in allerlei standen te gebruiken, heeft een lange accuduur en is dankzij het touchscreen nog fijner in gebruik. Natuurlijk wil je geen notificatie missen, bijhouden hoeveel stappen je zet of hoe je slaapt. Dat en meer houd je makkelijk bij met de Watch Fit van Huawei.

Van al die apparatuur wil je natuurlijk precies weten waar het zich bevindt. Daarvoor levert Gigaset hun Keeper mee in het prijzenpakket. Dankzij deze kleine tag raak je namelijk nooit meer je spullen kwijt. Thuis na een lange dag, weekendtrip of vakantie? Dan laat je de Roomba i3+ het vieze werk opknappen. Deze robotstofzuiger van iRobot gaat gewoon aan de slag, als jij even geen zin hebt.

Wat nog fijner is, is dat je ‘m niet zelf hoeft te legen, want dat gaat gewoon automatisch. Wil je het tegelijkertijd ook nog wat sfeervoller maken in huis? Dan gebruik je gewoon de WiFi lampen van Innr, die maar liefst 16 miljoen kleuren kunnen weergeven.

Ondertussen ook wat muziek opzetten of heb je een vraag voor de Google Assistent? Dat regel je allemaal met een simpel stemcommando en de Google Nest Mini van tink. De dag is inmiddels bijna voorbij en daarom is het tijd om nog even lekker wat te lezen. Dat doe je natuurlijk met de Kobo Clara e-reader (+ speciale cover), geleverd door Expert. Tot slot is het tijd om te dromen over een nieuwe gadget of ander mooi product wat stiekem nog op je lijstje staat. Daarvoor levert MediaMarkt tot slot een waardebon van 100 euro.

Motorola-rugzak t.w.v. 1000 euro

Motorola heeft gezorgd voor de nieuwste en tofste producten in hun rugzak. De Motorola G100 is daarvan de basis en dat is een krachtige smartphone die elke taak moeiteloos aan kan. Een fijne functie is dat het toestel ook klaar is voor het Ready For-platform.

Kwestie van de G100 met een hdmi-kabel verbinden aan een televisie of computerscherm en werken of genieten maar op een groter scherm. Motorola levert daarvoor ook de speciale Ready For-dockingstation mee, zodat je direct aan de slag kunt. Tot slot ontbreekt ook een heuse Moto 360-smartwatch niet, zodat je altijd bij de tijd bent en geen enkele notificatie mist.

Dat alles wordt geleverd in een stoere en robuuste jerrycan van het merk. Die overal mee naartoe slepen is niet altijd even handig, dus ook een toffe rugzak van Kapten & Son wordt meegeleverd, zodat je alle spullen net wat fijner meeneemt.

OnePlus-rugzak t.w.v. 807 euro

Ben je fan van OnePlus? Schrijf je dan in om kans te maken op dit fraaie pakket. Het pareltje van dit pakket is de nieuwe OnePlus Nord 2, die pas net is gepresenteerd. Bescherming is belangrijk en daarom levert de fabrikant een extra cover mee. Ook een setje draadloze OnePlus Buds Pro is aanwezig en ook daarmee ben je een van de eersten die ze in huis heeft. Andere goodies die je in dit pakket vindt zijn een metalen drinkfles en een tof t-shirt. Dat alles wordt natuurlijk in zo’n toffe Urban Traveler Backpack gestopt, zodat je overal de blits maakt.

Gigaset-rugzak t.w.v. 689 euro

De Duitse fabrikant Gigaset is van alle markten thuis en dat is ook te zien aan de inhoud van hun rugzak. Zo kun je met de Gigaset GX290 Plus elk avontuur aan, want deze robuuste smartphone is voor niets of niemand bang. Het toestel is ook draadloos op te laden en daarom vind je daarvoor ook een snellader in het pakket.

Daarnaast is ook smart home erg belangrijk voor het merk. Het Homecoming Pack Plus-pakket is daarom ook onderdeel van het pakket! Daarin vind je een camera voor binnenshuis, zodat alles haarscherp wordt vastgelegd. Ook een bewegingsmelder is natuurlijk aanwezig, handig in combinatie met de deur- en raamsensor. De hippe rugzak die wordt meegeleverd komt trouwens van Kapten & Son!

Belsimpel-rugzak t.w.v. 663 euro

De grootste webwinkel voor smartphones, abonnementen, accessoires en gadgets heeft ook een eigen tas gevuld. We hebben het over Belsimpel, die een heel eigen pakket aan goodies levert. Denk daarbij aan een Dopper, mok, blocnote en wat pennen. Met de gloednieuwe Watch 3 van Huawei kun je alles bijhouden. Van binnenkomende oproepen en notificaties tot je hartslag, zuurstofniveau van het bloed en slaapgedrag.

De bekende fabrikant Anker levert een powerbank mee van 10.000 mAh, zodat je zonder problemen de dag doorkomt. Je kunt je toestel of smartwatch daar trouwens gewoon makkelijk draadloos mee opladen! Ook de Soundcore Flank 2 van die fabrikant is van de partij, een fijne bluetoothspeaker die naast geluid ook verlichting aan boord heeft. Skullcandy levert een setje draadloze oordopjes mee en ook de toffe rugzak is van hen. Tot slot is ook een fietshouder van Bone van de partij en is de tas afgetopt met verschillende goodies van de verschillende fabrikanten!

Samsung / KPN-rugzak t.w.v. 659 euro

Ook Samsung is van de partij met een bomvolle tas met de tofste goodies en producten. Zo zijn een eigen broodtrommel en mok aanwezig en een paar kekke sokken. Genoeg drinken meenemen doe je dankzij de Retulp Urban-drinkfles en als je wat wil peuzelen, kun je je wagen aan de heerlijke Tony Chocolony-reep. Dat hele pakket wordt afgetopt met een gloednieuw exemplaar van de Samsung Galaxy S20 FE 5G (met dank aan KPN), een van de best beoordeelde toestellen van afgelopen tijd.

OPPO-rugzak t.w.v. 496 euro

Ook maak je kans op een exclusieve rugzak van OPPO. Die rugzak zelf is al het noemen waard, want dankzij de gele kleur valt ‘ie direct op. De nieuwste wearable van het bedrijf in de vorm van de OPPO Band gaat natuurlijk om je pols. Die koppel je makkelijk en snel met de gloednieuwe OPPO A54 5G. Tot slot vind je ook een heerlijk setje OPPO Enco Air-oordopjes in dit prachtige pakket!

Zo doe je mee aan onze Back to School-winactie

Hoe je kans maakt op een van deze rugzakken? Kwestie van onderstaand formulier invullen en je dingt al automatisch mee. Meedoen kan tot en met dinsdag 31 augustus en daarna kiezen we geheel willekeurig de zeven winnaars! Uiteraard bedankt voor het meedoen namens Android Planet en namens het hele team: succes iedereen!

Mede mogelijk gemaakt door:

Maandthema augustus: back to school

Je kunt de hele maand augustus artikelen verwachten die gaan over back to school. Naast deze grootse winactie geven we allerlei tips, maken we toplijstjes van de beste Chromebooks en smartphones en gaan we aan de slag met achtergrondverhalen en opiniestukken.

Ook staat er van alles gepland qua aankondigingen en reviews, dus houd Android Planet zeker in de gaten! Heb jij trouwens nog een leuke tip of een idee over een onderwerp wat helemaal past bij dit maandthema? Stuur ons dan natuurlijk even een mailtje op redactie@androidplanet.nl of laat een idee achter in de reacties onder dit artikel.



Natuurlijk zijn we ook altijd bereikbaar via Facebook of Instagram. Ook zijn onze redacteuren makkelijk via Twitter bereikbaar: Colin, Erwin, Michel, Rens en Wouter!

