Winactie: bomvolle rugzakken met een totale waarde van 4470 euro!

De scholen gaan weer bijna beginnen en dat betekent dat het tijd is voor één van onze grootste winacties van het jaar! Met de Back to School-winactie bij Android Planet maak je namelijk de hele maand augustus kans op goed gevulde rugzakken!

Android Planet Back to school-winactie

Het nieuwe schooljaar begint over enkele weken en dat betekent dat het weer tijd is voor de Android Planet Back to School-winactie! Ook dit jaar maak je weer kans op verschillende rugzakken, elk tot de nok toe gevuld met toffe smartphones, accessoires, cadeaubonnen en heel veel confetti!

Kansmaken op één van de rugzakken? Vul dan het Google-formulier in en geef aan welke rugzak jou het meeste aanspreekt. Uiteraard kun je maar één keer meedoen per persoon, iets wat we ook uitvoerig checken. Ben je geen student? Wees gerust, ook dan kun je natuurlijk een gokje wagen en misschien win jij wel zo’n bomvolle rugzak.

De ‘hoofdrugzak’ bevat producten met een totale waarde van zo’n 1900 euro. Dat is echter niet alles, want er zijn meerdere partijen die een exclusieve rugzak hebben geregeld! Misschien vind je een rugzak bomvol producten van Motorola, Belsimpel, Gigaset of Oppo wel heel tof! De totale waarde van alle rugzakken bij elkaar is 4440 euro!

Hoofdprijs: afgetopte back to school-rugzak t.w.v. 1896 euro

De hoofdprijs is een prachtige gloednieuwe rugzak van Huawei, met genoeg ruimte voor alles wat je mee wil nemen. Xiaomi stopt daar de Redmi Note 11 Pro+ in, een mobiele telefoon (die pas onlangs is uitgebracht) om je vingers bij af te likken. Ook een Tags set van Qring is aanwezig. Daarmee beveilig je direct verschillende andere apparaten uit de rugzak.

Maar we geven nog veel meer handige apparatuur om zaken in de smiezen te houden weg. Wat denk je van een Google Nest Doorbell en Google Nest Cam IQ die Android Planet erin heeft gestopt. Ook een rookmelder van Netatmo is aanwezig: wel zo fijn, want die zijn inmiddels overal verplicht. Dankzij een waardebon van 100 euro van MediaMarkt zoek je daar trouwens uit wat je maar wil. Bedenk dus alvast maar wat je ervan zou willen aanschaffen, want het assortiment is nogal overweldigend.

Realme levert een Realme Pad Mini. Zo geniet je thuis, onderweg of waar dan ook van series en films, kun je overal je e-mail checken of gewoon even lekker websurfen. En wat denk je van de Radio One van Teufel? Dat is de ideale hifi-wekker voor als de colleges weer beginnen, bomvol met de nieuwste snufjes! Onderweg of even afsluiten om te studeren? Dan pak je de Hesh ANC-koptelefoon van Skullcandy er toch even bij, die geregeld is door Belsimpel.

Case2Go levert een toffe en veilige fietshouder. Om verschillende producten uit de rugzak van stroom te voorzien als er even geen stopcontact in de buurt is, is er ook nog een gloednieuwe powerbank van InfinityLab toegevoegd! Fitbit levert tot slot een gloednieuwe fitnesstracker in de vorm van de Charge 5. Daarmee houd je elke work-out bij, maar ook je gezette stappen, hartslag en je slaapgedrag.

OPPO-rugzak t.w.v. 917 euro

Ook OPPO is van de partij en heeft een exclusieve rugzak geregeld. Het gaat om een fraai afgewerkt en trendy knalgele backpack van de allround OPPO Reno smartphone-serie. Die is voorzien van verschillende handige vakken en robuuste ritsen, voor al je apparatuur.

De OPPO Reno6 Pro in de kleur ‘arctic blue’ vind je in de tas, een stijlvolle en krachtige smartphone die is voorzien van alle gemakken. Het kleurrijke amoled-scherm ververst maximaal 90 keer per seconde en onder de motorkap vind je een krachtige processor met 5G-ondersteuning. In totaal zijn er vier camera’s aanwezig, zodat je elk moment prachtig vastlegt. De 4.500 mAh-batterij zorgt bovendien voor urenlang plezier en met de 65 Watt-snellader is de smartphone in 31 minuten weer volledig opgeladen.

Om al je (sport)activiteiten, maar ook slaapgedrag of je hartslag bij te houden, levert OPPO ook de OPPO Band mee. Die wearable heeft een kleurenscherm, waarop je alle info en binnenkomende notificaties direct checkt.

Op weg naar collega, even relaxen of juist concentreren tijdens het studeren? Dan pak je de OPPO Enco Free2-oordopjes er natuurlijk even bij. Deze luxe afgewerkte in ear-oordopjes bieden een lange accuduur (maar liefst 30 uur) en zijn stof- en spatwaterdicht, ideaal voor elke student!

Motorola-rugzak t.w.v. 700 euro

Motorola is ook van de partij met een heel eigen en dus exclusieve rugzak. De Motorola Edge 30 is een flinterdunne en krachtige smartphone met 5G-ondersteuning. Het toestel is voorzien van goede specificaties en heeft een verfrissende en opvallende kleur.

Ook is het Ready for Dock-station aanwezig, waarmee je de Edge 30 koppelt aan een extern scherm en toetsenbord. Zo gebruik je alle kracht van de telefoon, maar dan in combinatie met een groter scherm. Handig voor het verhogen van de productiviteit, als je op locatie werkt of op school of universiteit.

Dat is zeker niet alles, want met de Lenovo Smart Clock mis je geen enkele wakker-worden-moment meer. De handige wekker heeft een fijn display en Google-ondersteuning. Check voor het slapengaan dus nog even hoeveel afspraken je morgen hebt of wat de weersverwachting wordt.

Studeren doe je trouwens gewoon met de Moto XT 220 Headphones op die je ook in het pakket vindt, zodat je je even volledig kunt concentreren. De moderne en stijlvolle rugzak is afkomstig van Kapten & Son, bevat meerdere compartimenten en is voorzien van alle gemakken.

Belsimpel-rugzak t.w.v. 519 euro

Nederlands grootste retailer van smartphones, wearables en accessoires Belsimpel, heeft ook weer een bomvolle rugzak geregeld. De Amazfit GTS 3 is een luxueuze smartwatch, voorzien van alle benodigde sensoren die ook nog eens een fijne accuduur heeft. Het scherm is 1,75 inch groot en heeft een hoge resolutie, waardoor alles haarscherp wordt weergegeven. Daarnaast is het horloge behoorlijk stijlvol en past ‘ie bij elke outfit.

Tijdens het sporten zijn wat kleinere oordopjes wel zo fijn en daarvoor vind je de Sport True Wireless-oordopjes van Sennheiser in de rugzak. Die zijn waterbestendig en hebben een batterijduur van 9 uur op een enkele lading. Videogesprekken, game-sessie of even chillen achter de laptop? Dan pak je de comfortabele JLab JBuds Work Headset er gewoon even bij!

Dat alles wordt geleverd in een rugzak van het bekende merk Skullcandy, voorzien van meerdere handige vakken. Xtorm levert een krachtige powerbank van 20.000 mAh met een maximale output van 45 Watt. Daarmee kun je ook apparaten opladen via het USB-C PD-protocol, waaronder je laptop. Natuurlijk vind je ook verschillende handige Belsimpel-goodies in het pakket.

Gigaset-rugzak t.w.v. 439 euro

Kies je voor de rugzak van Gigaset, dan ga je voor producten van Duitse makelij. De Gigaset GS5 is onderdeel van dit grootse prijzenpakket. Het toestel valt op door zijn grote batterij die je ook nog eens draadloos kunt opladen. Op de achterkant vind je twee camera’s en genieten van alle content doe je op het grote scherm van 6,3 inch.

Ook een handige powerbank is aanwezig en een Gigaset Keeper. Die stop je in de rugzak die Kapten & Son levert en zo houd je precies in de gaten waar die zich bevindt. Al met al een prachtige set van cadeaus, waar je heel lang mee vooruit kan!

Zo doe je mee aan onze Back to School-winactie

Meedoen met de grootse Back to School-winactie? Vul dan onderstaand formulier in en je dingt automatisch mee. Meedoen kan tot en met woensdag 31 augustus 2022 en daarna kiezen we geheel willekeurig de verschillende winnaars! Namens heel Android Planet: succes met het meedoen!

