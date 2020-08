Augustus is bijna voorbij. Je maakte kans op prachtige prijzen, we gaven allerlei tips, zetten de beste deals voor jou op een rijtje en publiceerden allerlei achtergrondverhalen. We zetten alles over het Back to School-maandthema op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Round-up maandthema back to school

In de maand augustus stond het Back to School-thema centraal. Elke maand kiezen we een thema op Android Planet, waarbij we dat overal terug laten komen als rode draad op de website.

Afgelopen maand zetten we bijvoorbeeld de beste studie-apps op een rijtje, net zoals de beste Office-apps. Korting en studenten gaan ook samen en daarom publiceerden we een overzicht met de beste studentenkorting-apps, schreven we over AppSales waarin je korting op apps checkt en zetten we de beste back to school-deals op een rijtje.

Check ook de beste betaalbare smartphones voor studenten, beste Chromebooks in drie prijsklassen en alleen vandaag maak je nog kans op verschillende toffe prijzen.

Back to school-artikelen augustus Android Planet:

Nieuw maandthema: de toekomst van Android

Augustus is misschien wel voorbij, maar dat betekent ook dat we weer aan de slag gaan met een nieuw maandthema. September staat op Android Planet namelijk helemaal in het teken van de toekomst van Android!

Wat verwachten we van Android 12, welke Android-voorspellingen kwamen uit, wat voor alternatieven zijn er voor Play Music (dat gaat stoppen), hoe zien toekomstige smartphones eruit en meer. Verwacht ook verschillende toekomstbestendige tips, achtergrondverhalen of opiniestukken van onze redacteuren. Houd Android Planet ook volgende maand dus weer goed in de gaten!

Heb jij artikel-ideeën of een vraag?

Heb jij een idee voor een artikel of een vraag met betrekking tot dit thema? Laat het ons dan even weten! Dat kan via de reacties onder dit artikel, maar ook door ons te mailen via redactie@androidplanet.nl. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar via Facebook of Instagram. Tot slot kun je onze redacteuren makkelijk bereiken via Twitter:

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

Wil je niks missen van het nieuwe maandthema? Houd dan onze site in de gaten, meld je aan de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android-app!

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen we publiceren.

kooptip OPPO Festival: De OPPO Find X2 Pro!

Nu extra voordelig tijdens OPPO Festival

✓ Premium 5G-Smartphone | 120Hz Display

✓ Ongekende laadtechnologie

Tijdelijk gratis OPPO Enco W51 draadloze headphones t.w.v. €119

OPPO aanbieding bekijken