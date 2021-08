Back to school round-up: alles over dit maandthema op een rij

We staan alweer aan het begin van een nieuwe maand. Dat betekent dat onze Back to School-maand bijna voorbij is. In dit artikel zetten we alles wat we gepubliceerd hebben netjes voor je onder elkaar.

Back to school round-up: alles op een rij

De hele maand augustus stond in het teken van Back to School! In de afgelopen weken hebben we dan ook heel veel artikelen geschreven en volledig bijgewerkt. Zo gaven we bijvoorbeeld koopadvies over de beste smartphones onder de 500 euro en werkten we ons artikel over de beste Chromebooks in drie prijsklassen volledig bij.

Ook gaven we allerlei tips over apps, studeren en bijvoorbeeld allerlei soorten koopjes. Denk bijvoorbeeld aan drie studentenkorting-apps, apps die helpen met het maken van je huiswerk en de beste vijf Office-apps.

Natuurlijk zijn we ook aan de slag geweest met allerlei producten afgelopen maand. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Oppo A-serie. Daarvoor zijn we in één review aan de slag geweest met maar liefst drie betaalbare toestellen. Ook testen we draadloze oordopjes van Sennheiser en is er natuurlijk nog onze grote Back to School-winactie!

Daarvoor kun je alleen vandaag nog een kansje wagen, dus schrijf je snel in. We geven namelijk zeven bomvolle rugzakken weg, met een totale waarde van maar liefst 6279 euro.

Back to school-artikelen augustus Android Planet:

Nieuw maandthema: streaming

Ook volgende maand gaan we natuurlijk weer fris aan de slag met een nieuw maandthema: streaming! Zodoende gaan we het hebben over allerlei streamingdiensten, VPN’s, geven we aanraders van de beste series en films die je nu kunt bekijken en geven we tips over allerlei apps om bijvoorbeeld je data binnen de perken te houden.

Heb jij een idee voor een artikel of een vraag over streaming? Laat dat even weten in de reacties onder dit artikel of mail ons op redactie@androidplanet.nl. Ook via Facebook of Instagram zijn we natuurlijk te bereiken en onze redacteuren zijn ook via Twitter te benaderen: Colin, Erwin, Michel, Rens en Wouter.

Wil je niks missen van het nieuwe maandthema? Houd dan onze site in de gaten, meld je aan de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android-app!

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen we publiceren.