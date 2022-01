‘Back-ups WhatsApp op Google Drive krijgen limiet qua opslaggrootte’

Back-ups van WhatsApp in Google Drive krijgen een limiet bij de opslaggrootte. Het gerucht steekt nu de kop weer op en daarvoor zijn verschillende aanwijzingen gevonden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: back-up WhatsApp bij Google Drive krijgt limiet

De informatie is afkomstig van WABetaInfo, de bekende en betrouwbare bron als het aankomt op nieuws over WhatsApp. Dankzij een samenwerking van Google en WhatsApp snoepen back-ups van de chat-app geen kostbare ruimte in van de standaardopslag van 15GB. Nu zijn er nieuwe aanwijzingen gevonden dat dit gaat veranderen.

In oktober 2021 stak al een gerucht de kop op dat Google hierin veranderingen wilde aanbrengen. Maanden geleden berichtte de site daar dus ook al over en nu is er meer bewijs verschenen, te zien in onderstaande screenshot. Zo zien we in de code meldingen dat de back-up voor Google Drive bijna vol is of dat de grens van de gratis opslag is bereikt.

Volgens de site blijft er dus een gratis mogelijkheid om WhatsApp-back-ups te maken in Google Drive. De precieze voorwaarden daarvan zijn echter niet bekend. In oktober stelde anonieme bronnen dat Google de grootte daarvan zou willen limiteren op 2GB.

Of er wordt gewerkt aan plannen voor betaalde back-ups speciaal voor WhatsApp is onbekend. Waarschijnlijk gaat de zoekgigant zich richten op het verkopen van meer Google Drive-ruimte. Die online-opslag kun je naast back-ups van WhatsApp gelijk gebruiken voor de opslag van andere documenten en bestanden.

Uitrol hiervan is onbekend

Het is onduidelijk wanneer deze nieuwe wijzigingen ingaan. Concrete bewijzen daarvoor heeft de website nog niet. Al met al lijkt het er dus op dat Google grote concurrent Apple achterna gaat. Back-ups van de chat-app die je maakt op een iPhone gaan namelijk gewoon af van de (gratis) iCloud-opslag die de fabrikant biedt.

