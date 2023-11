Back-ups van WhatsApp tellen straks mee voor Google Drive-limiet

Tot nu toe kon je back-ups van WhatsApp op je Google Drive-account kwijt zonder dat ze meetelden voor je opslaglimiet. Daar komt binnenkort verandering in. Dat kan betekenen dat je bestanden moet verwijderen of een betaald abonnement moet nemen.

Geen onbeperkte back-ups WhatsApp op Google Drive

Wie een Google-account aanmaakt, krijgt gratis 15GB opslag. Die deel je tussen je Gmail, Google Foto’s en Google Drive, waar je onder meer back-ups van WhatsApp op kwijt kunt. Mogelijk heb je de afgelopen jaren gemerkt dat die niet meetellen voor de genoemde limiet van 15GB. Je kreeg hier dus ‘gratis’ extra opslag voor.

Helaas is dat binnenkort afgelopen. Google schrijft op zijn eigen site dat WhatsApp-back-ups vanaf begin 2024 gewoon van je opslag afgaan. Afhankelijk van je gebruik kunnen die een aantal gigabytes groot zijn, dus dat tikt zeker aan. We versturen met zijn allen immers behoorlijk wat foto’s en video’s via WhatsApp. Voor bètagebruikers gaan de veranderingen overigens al in december in.

Als je door de 15GB heen bent, kun je dus geen back-ups van WhatsApp meer maken. Google raadt aan om oude bestanden te verwijderen, zodat er voldoende ruimte overblijft. Zodra de nieuwe maatregel ingaat, krijg je dertig dagen van tevoren een waarschuwing. Dan heb je dus nog een maand de tijd om je account op te schonen.

Google vermeldt niet waarom het beleid wordt gewijzigd, maar daar kunnen we wel naar raden. Vermoedelijk hoopt de zoekgigant dat meer mensen een abonnement nemen op Google One. Voor 2 euro per maand krijg je bijvoorbeeld 100GB opslag, zodat je veel meer files en back-ups kunt bewaren in de cloud.

In 2021 stopte Google trouwens al met de gratis onbeperkte opslag van kiekjes in Google Foto’s. Ook die gaan sindsdien van je 15GB af.

Meer over WhatsApp

WhatsApp is en blijft de meest populaire chatdienst ter wereld. We schrijven op Android Planet daarom regelmatig over nieuwe functies en veranderingen. Ook geven we tips. Je leest bijvoorbeeld hoe je spam herkent en voorkomt op WhatsApp of hoe je video’s verstuurt in hoge resolutie.

