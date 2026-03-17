Deze telefoon is een batterijmonster en komt binnenkort

Een recente post op X van OnePlus verklapt dat de nieuwste Nord onderweg is. De vele geruchten over de specificaties, waaronder een accu van 9000 mAh, maken deze lancering enorm de moeite waard.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord 6 nu al op komst?

De luxe midranger OnePlus Nord 5 kwam in juli vorig jaar in ons land uit. Hoewel we nog geen jaar verder zijn, dropt het Indiase account van de Chinese fabrikant een flink bommetje, met een interessante post op X met een afbeelding die weinig aan de verbeelding overlaat. Die zie je hieronder.

Wie goed kijkt, ziet – naast de overduidelijke telefoon – in het zwarte vlak rondom de tas nog meer hints die verklappen dat er iets onderweg is. Daar lezen we ‘ARRIVAL BELT 03’ en ‘IND’, wat volgens ons duidt op een release van de nieuwste Nord in India. Dat is geheel in lijn met eerdere OnePlus-modellen. Die komen vaak eerst in China en India uit, voordat ze Europa en andere markten bereiken.

Batterijmonster van 9000 mAh

Waar we ook niet omheen kunnen, is de gigantische batterij die in het toestel lijkt te zitten. De geruchten hierover begonnen toen de link gelegd werd tussen de aankomende Nord 6 en de Chinese OnePlus Turbo 6. Die is sinds januari van dit jaar te koop in China en heeft een accu van maar liefst 9000 mAh.

Ter vergelijking: de huidige Samsung Galaxy 26-serie moet het doen met een capaciteit van 4300 mAh (S26), 4900 mAh (S26 Plus) en 5000 mAh (S26 Ultra). Dat is niet slecht, maar het is voor andere fabrikanten dan OnePlus lastig om in de buurt te komen van hun batterijcapaciteit. De OnePlus 15 heeft 7300 mAh en de OnePlus 15R zelfs 7400 mAh.

Specs van het vlaggenschip

Mochten de twee toestellen dezelfde of bijna dezelfde specificaties delen, dan wordt ook de OnePlus Nord 6 een toestel om naar uit te kijken. De Turbo 6 kan namelijk met maximaal 80 watt laden en met 27 watt omgekeerd laden. De processor in de Turbo 6 is de Snapdragon 8s Gen 4. Het scherm meet 6,78 inch, heeft een 1.5K-resolutie en een maximale ververssnelheid van 165Hz. Deze features kennen we trouwens van het vlaggenschip van de fabrikant, de OnePlus 15.

Hoewel OnePlus (of het X-account) nog geen lanceringsdatum heeft bevestigd, wijzen eerdere berichten erop dat de Nord 6-serie rond april 2026 wereldwijd op de markt gaat komen. Daarij zullen India en China vast de primeur hebben. Als dat klopt, moeten we in Europa nog even wachten op onze beurt. Als je het zo bekijkt, zou juli 2026 helemaal geen gekke releasemaand zijn, wat exact één jaar na de Nord 5 is.

Ben jij bekend met de OnePlus Nord-serie? Of heb je ooit een andere telefoon van de Chinese fabrikant gehad? Deel je ervaringen met ons in de reacties.