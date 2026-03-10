Zien: beelden nieuwe Google Pixel 11 Pro Fold gelekt

Jeroen Timmermans
10 maart 2026, 9:25
Zien: beelden nieuwe Google Pixel 11 Pro Fold gelekt

De nieuwste vouwtelefoon van Google moet later dit jaar verschijnen. Dankzij een lek weten we nu een stuk meer. Op het eerste oog lijkt de Google Pixel 11 Pro Fold veel op zijn voorganger, maar toch zijn er verschillen.

Google Pixel 11 Pro Fold in aantocht?

De Google Pixel 10 Pro Fold stamt uit augustus 2025, waardoor wij de komende maanden eigenlijk geen opvolger verwachten. Toch gaat de nieuwste generatie vouwbare toestellen van Google ineens een stuk meer leven na een lek via Android Headlines.

Die website heeft exclusieve renders van de Google Pixel 11 Pro Fold weten te bemachtigen en deelt die. Op het eerste gezicht is er maar weinig wat de huidige en toekomstige telefoon onderscheidt, toch zijn er verschillen. Daarover later meer.

Google Pixel 11 Pro Fold renders

Het vertrouwde design

Wat we kunnen afleiden uit de gelekte renders, is dat Google niet van plan lijkt om het design op de kop te gooien. We verwachten dus ook nu weer een behuizing grotendeels van aluminium (voor het frame) en glas (voor de achterkant). De afgeronde hoeken komen ook weer terug.

Daarnaast zijn er op schermgebied de nodige overeenkomsten. Zo heeft het hoofdscherm een camera in de rechterbovenhoek. De bezels lijken weer dun en zorgen door de licht verhoogde positie voor bescherming van het display. De achterplaat is vlak op de renders met het Google-logo mooi in het midden. Ook dat kennen we. Tot slot lijken alle fysieke knoppen op dezelfde plekken te zitten als bij het huidige model.

Zoek de verschillen

Waar heeft Google dan wel gekozen voor vernieuwingen? Het camera-eiland springt eruit als grote verschil. Zowel de led-flitser als microfoon zijn bij de Pixel 11 Pro geplaatst in de bovenste pilvormige uitsparing. Ook ziet het punt waar het eiland de achterplaat raakt er meer gebogen uit (zie onderstaande afbeelding met de rode pijl).

De Pixel 11 Pro Fold zou naar verluidt even hoog (155,2 mm) en breed (150,4 mm in uitgeklapte toestand) moeten zijn. Volgens de bron meet de nieuwe foldable 10,1 millimeter dik ingeklapt en 4,8 millimeter als je ‘m uitgevouwen hebt. Dat zou de 11 Pro Fold dunner maken dan z’n voorganger, die respectievelijk 10,8 millimeter en 5,2 millimeter dik is.

Google Pixel 11 Pro Fold (renders camera-eiland)

Dan nog even een nieuwtje van onder de motorkap. De geruchten gaan dat de Google Pixel 11 Pro Fold op een nieuwe chipset gaat draaien: de Tensor G6. Dat zullen toekomstige kopers zeker waarderen, want de processor in de huidige foldable is de Tensor G5.

Die is zeker niet langzaam, maar een nieuwe (en waarschijnlijk betere processor) misstaat niet in een toestel dat waarschijnlijk weer een flink prijskaartje gaat hebben. Bij de Google Pixel 10 Pro Fold was dat maar liefst 1899 euro. Wanneer er meer naar buiten komt over de prijzen en specificaties, dan lees je dat natuurlijk op onze site.

Bron: Android Headlines
Bron afbeelding: AndroidHeadlines
Lezersreacties

