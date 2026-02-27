Hopelijk werkt deze belangrijke functie op Instagram snel in Nederland

Instagram gaat een actievere rol spelen in zelfmoordpreventie onder hun gebruikers. Dat heeft moederbedrijf Meta bekendgemaakt. Hoe de nieuwe waarschuwingsfunctie werkt, lees je hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Instagram licht ouders in

Jongeren op sociale media zijn erg beïnvloedbaar en raken soms helemaal verstrikt in de constante stroom aan content. Vooral als het om gevoelige en gevaarlijke content gaat, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom wil Instagram ouders inlichten als hun kind (onder de zestien jaar) veel naar beelden van zelfdoding of zelfbeschading zoekt.

Ouders kunnen zo’n waarschuwing krijgen, maar moeten daarbij wel eerst de toezichtsfunctie van Instagram instellen. Dat werkt als volgt:

Heb je als ouder nog geen account, maak er dan eerst een aan; Open vervolgens de Instagram-app op je telefoon; Ga naar je profiel (in de balk rechts onderin); Tik op de drie streepjes rechts bovenin om naar je instellingen te gaan; Scrol naar beneden naar ‘Toezicht voor Tieneraccounts’; Hier kun je een uitnodiging naar je kind versturen die hij/zij moet accepteren; Zodra de accounts gekoppeld zijn, kun je limieten en instellingen beheren.

Ook waarschuwingsfunctie elders

Op dit moment blokkeert Instagram zoekopdrachten over zelfdoding of zelfbeschadiging. Gebruikers worden daarbij doorverwezen naar ondersteunende informatiebronnen. Dat is natuurlijk al een mooi begin, maar daarbij blijft de problematiek wel nog bij de tiener zelf en weten de ouders vaak van niets.

De nieuwe Instagram-functie stuurt ouders via e-mail, sms of WhatsApp (afhankelijk van de beschikbare contactgegevens) een waarschuwing wanneer hun kind ”binnen een korte periode herhaaldelijk probeert te zoeken naar termen die duidelijk verband houden met zelfmoord of zelfbeschadiging”, aldus het platform.

Meta zegt trouwens ook dat er later dit jaar een soortgelijk waarschuwingssysteem komt voor zijn AI-chatbots.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Momenteel kunnen alleen mensen in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Groot-Brittannië gebruik gaan maken van de nieuwe waarschuwingsfunctie. Het zou vanaf volgende week in die landen moeten werken. Europa volgt waarschijnlijk later, maar wanneer ouders in Nederland aan de beurt zijn, is nog niet bekend.

Wat vind jij: doen sociale media-platformen genoeg om schadelijke content te weren voor hun gebruikers of mogen ze nog wel wat strenger zijn? Laat het ons weten in de reacties.