De belastingaangifte staat weer klaar! Zo doe je aangifte met de app

Het is weer 1 maart, tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte! Een nachtmerrie van menig Nederlander. Gelukkig is het met de app van de Belastingdienst goed (en snel) te doen.

Je belastingaangifte invullen kan met een app

Je kunt al jaren op twee verschillende manieren je belastingaangifte doen. Via de website van de belastingdienst of met de Aangifte-app. De app helpt je in zo weinig mogelijk stappen je aangifte te doen. Perfect voor jongeren of mensen die een hekel hebben aan de Belastingdienst, dus. Daarnaast kun je het dus gemakkelijk doen zonder een laptop of computer.

De Aangifte-app sleept je stap voor stap door je belastingaangifte heen. Als je de applicatie voor het eerst opstart, maak je een pincode aan. Vervolgens log je in met je DigiD, waarna de app al zoveel mogelijk informatie automatisch voor je invult. Dit gaat op basis van je vorige aangifte. Het kan gebeuren dat een aantal gegevens niet meer kloppen in je huidige situatie. Let dus wel goed op!

Niet iedereen kan de app gebruiken

In de gevallen dat gegevens onjuist zijn, moet je jouw aangifte via de website van de Belastingdienst indienen. Kloppen alle gegevens? Dan kun je jouw aangifte rechtstreeks vanuit de app insturen.

Als je een onderneming hebt, geld verdient met overige werkzaamheden of in het buitenland gewoond hebt, dien je naar de online aangifte uit te wijken. Hetzelfde geldt voor als je je woning hebt verhuurd via bijvoorbeeld Airbnb. Dat is jammer, maar wel logisch. In deze gevallen moet je namelijk veel meer gegevens invullen.

Ook als je van fiscale partner bent gewisseld, je woning gekocht of verkocht hebt of een restschuld voor een eigen woning hebt, moet je de aangifte online doen. De app is dus vooral bedoeld voor mensen in loondienst zonder bijzonderheden.

