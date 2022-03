Boete voor bellen achter het stuur is fors hoger geworden

Je telefoon in de auto vasthouden is niet alleen erg dom, maar ook erg duur. De boete voor bellen achter het stuur is namelijk flink verhoogd. Wie de regels toch aan haar of zijn laars lapt, riskeert een boete van 350 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoveel kost bellen achter het stuur sinds 1 maart 2022

De Rijksoverheid heeft een hoop boetes voor verkeersovertredingen aangepast. Het Nederlandse kabinet wil ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder bestraffen. Daarom zijn er per 1 maart 2022 een hoop verkeersboetes verhoogd, waaronder die voor bellen achter het stuur.

Wie tijdens het autorijden haar of zijn telefoon gebruikt, loopt risico om een boete van 350 euro te ontvangen. Voorheen was dit bedrag 250 euro. Ook andere verkeersovertredingen worden voortaan harder gestraft. De boete voor het vervoeren van kinderen zonder gordel gaat bijvoorbeeld van 150 naar 220 euro.

Aan de andere kant worden relatief kleine verkeersovertredingen voortaan juist minder zwaar bestraft. De boete voor te hard rijden op een snelweg gaat bijvoorbeeld omlaag. De eerste 10 kilometer per uur boven de snelheidsgrens wordt vanaf nu 15 procent minder zwaar beboet. Verder gaat de boete voor het veroorzaken van onnodig geluid, bijvoorbeeld door zomaar te toeteren, van 400 naar 250 euro.

De Rijksoverheid heeft de nieuwe regels opgesteld naar aanleiding van een advies van de Commissie Feiten en Tarieven. Hierin zitten onder meer experts van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De extra inkomsten uit de verhoogde boetes worden gebruikt om de verlaagde boetes voor lichtere verkeersovertredingen te compenseren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphone veilig onderweg gebruiken

De regel is dat je tijdens het autorijden geen telefoon mag vasthouden. Dit zorgt er immers voor dat je met je ogen en aandacht ergens anders zit, dan bij de weg voor je.

Wel is het toegestaan om je smartphone onderweg in een houder te plaatsen. Op die manier kun je bijvoorbeeld Android Auto gebruiken. Dit systeem kan onder meer muziek afspelen en navigeren. Android Auto is standaard beschikbaar op de meeste Android-telefoons. In onderstaande video leggen we uit hoe je ermee aan de slag gaat.

Het laatste nieuws over Android Auto: