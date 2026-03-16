Waarom de Berichtenbox-app van de overheid zo omslachtig is

De Berichtenbox is een manier om alle communicatie van de overheid op je smartphone te lezen, maar de app is behoorlijk omslachtig. Dit is er aan de hand.

Berichtenbox-app is omslachtig?

Recentelijk wordt er veel gelachen over hoe omslachtig de Berichtenbox van de overheid eigenlijk is. Dat komt voornamelijk door een meme gemaakt door Marten Mantel voor Vrij Nederland, die komisch beschrijft wat er allemaal gebeurt als je melding krijgt van een nieuw bericht in de app.

“U heeft een bericht ontvangen. En dit is niet al het bericht, om een of andere reden”, schrijft Mantel. “Om uw bericht te lezen gaat u naar MijnOverheid (google zelf ff de link), log in met uw DigiD en uw in 2009 bedachte wachtwoord _love_Ali_B, accepteer cookies, geef toestemming aan de gemeente Lulleveen om u berichten te sturen, open uw bericht, download de pdf, sla de paf op, open de paf, en lees dan uw bericht. (Het is waarschijnlijk iets als “hallo wij zijn MijnOverheid”.)”

Het is een sterke meme, want iedereen herkent deze situatie. Je moet voor je gevoel teveel stappen doen om soms een nutteloos bericht te lezen. Het lijkt op digitale incompetentie van de overheid, maar er zit ook enige logica achter.

Geen link

Allereerst voelt het heel raar dat er geen linkje in de e-mail zit die je krijgt. Dat is een bewuste keuze, om te voorkomen dat mensen in phishing trappen waarbij ze naar een nepwebsite worden gestuurd en hun gegevens invullen. Het idee is dat als je een e-mail krijgt met een link, deze nooit van MijnOverheid komt.

Hoewel begrijpelijk, moet je maar net bewust zijn van deze regel. Als je de regel niet kent en een overtuigend phishingbericht krijgt met een linkje, dan zullen de meesten nog steeds de neiging hebben om er op te klikken. Daarom is het veiliger om de Berichten-box app op je smartphone te installeren, want dan hoef je nooit op een linkje te klikken.

Geen preview

In de e-mail wordt meestal niet gezegd wat er in het bericht staat. Dat is logisch, vanwege je privacy. Via de Berichtenbox krijg je allerlei persoonlijke informatie zoals over belastingen of je toeslagen. Als deze informatie in een e-mail wordt gezet, is er een grotere kans dat iemand meeleest. De overheid weet natuurlijk niet hoe goed jouw e-mail is beveiligd. Daarom moet je altijd eerst inloggen via DigiD, om je identiteit te bevestigen.

Dat je vervolgens een pdf moet downloaden om het bericht te lezen voelt extreem ouderwets, maar toch is dat ook niet voor niets. Pdf’s zijn betrouwbaar, want je kunt er niet zomaar iets aan veranderen. Je kunt het document ook uitprinten en dan heb je direct alles wat je nodig hebt voor je administratie.

Berichtenbox Rijksoverheid 9.0 (91.405 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

