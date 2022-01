Dit zijn de best gelezen Android Planet-columns van 2021

Elke zaterdag begin je de dag met een nieuwe column op Anroid Planet. Deze columns zijn in 2021 het best gelezen.

Best gelezen columns van 2021

Elke zaterdagochtend kun je bij Android Planet een nieuwe column lezen. Deze columns geven een kijkje in het leven van een smartphonegebruiker met een hoop meningen en observaties. Wij zetten de best gelezen columns van 2021 op een rij, zodat je voor het nieuwe jaar begint nog even kunt bijlezen.

8. ‘Ding dong’ en je gezicht staat opgeslagen in China

Eerder vertelde ik in mijn column dat ik mijn nieuwe huis slim wil maken en dat vlot aardig. De nieuwste stap was het toevoegen van een slimme deurbel. Ik gebruikte vooralsnog de deurbel van de vorige bewoner, want het ding deed prima zijn werk. Als je buiten op het knopje drukt gaat er binnen een geluid af, zodat ik weet dat ik de deur moet openen. Daar kan niet veel misgaan toch? Lees verder.

7. De ‘app’ in boodschappen begint zijn scheuren te vertonen

Sinds ik ben verhuisd en bezorgers eindelijk mijn huis kunnen bereiken, ben ik geen supermarkt meer binnengestapt. Dat begon door de pandemie. Ik ergerde mij kapot aan mensen die zich in de supermarkt niet aan de maatregelen hielden. Dat was nog voordat we mondkapjes droegen en mensen gewoon hoestend boven de appels hingen. Lees verder.

6. Heb jij je al laten verleiden door de Pixar-filter?

Het kan bijna niet anders dan dat je de afgelopen week foto’s of video’s hebt gezien van mensen die lijken op een personage uit een animatiefilm van Disney. Voornamelijk op TikTok en Instagram beheerst de filter de gemoederen. Lees verder.

5. Vertrouw qr-codes niet te veel

Deze zomer is de qr-code belangrijker dan ooit. Wil je naar het buitenland, dan laat je via een qr-code op je smartphone zien of je gevaccineerd of getest bent. Loop je een terrasje op, dan is het eerste wat je ziet een qr-code die je naar een pagina stuurt met informatie over de richtlijnen rond het coronavirus. Soms moet je zelfs via zo’n code bestellen. Lees verder.

4. Dat soort filmpjes deel je niet via WhatsApp

Op 6 juli werd Peter R. de Vries neergeschoten. Dat is om veel verschillende redenen schrikken en omdat het om een bekende naam gaat heeft iedereen er een mening over. In de uren na de gebeurtenis ontplofte sociale media op voorspelbare wijze. Vooral gênant zijn de mensen die zo’n gebeurtenis aanpakken om likes en retweets te scoren. Die plaatsen hijgerig nieuwtjes, vaak zonder te controleren of het echt is. Lekker sensationeel nepnieuws verspreiden om populair te worden. Lees verder.

3. Kijk uit voor de onschuldig ogende Duolingo-uil

Het gaat elke keer weer kriebelen als ik naar het buitenland ga: ik wil meer van de taal leren. Dan kom je tegenwoordig al snel uit bij Duolingo. De app is absoluut niet de beste of meest efficiënte manier om een taal te leren, maar wat mij betreft wel de meest toegankelijke. Lees verder.

2. Je hebt waarschijnlijk geen smartwatch nodig

Heb je een iPhone en wil je een smartwatch, dan is de keuze makkelijk: je koopt een Apple Watch. Deze werkt goed en elk jaar komt er een nieuwe versie uit. Als Android-gebruiker is de keuze niet zo makkelijk. Gebruik je een Samsung, dan neem je waarschijnlijk een Galaxy Watch, maar je kunt ook gaan voor een Fossil, Garmin, Fitbit of een ander merk. Lees verder.

1. Als je belt via de speaker van de smartphone in je hand

Dit is mijn eerste zomer met een tuin en dan leef je plots een stuk dichter op je buren. Dan valt er ook wat meer op. Zoals mensen die meerdere keren per dag minuten lang hun katten naar binnen roepen, omdat kleine Marietje blijkbaar echt niet op haarzelf binnen komt huppelen als ze trek heeft. Lees verder.

