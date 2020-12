Dit zijn de best gelezen Android Planet-columns van 2020

Elke zaterdag verscheen in het afgelopen jaar een column op Android Planet. Deze columns zijn het beste gelezen.

Best gelezen columns van 2020

Het afgelopen jaar hebben we op Android Planet elke zaterdag een column gepubliceerd. Deze columns zijn wat anders dan de overige artikelen die je op de website leest. Ze gaan niet altijd over Android, maar hopelijk wel vaak over onderwerpen waar jij je ook mee bezig houdt. Welke columns vonden jullie het meest interessant? Wij zetten de best gelezen columns op een rij, zodat je voor het nieuwe jaar begint nog even kunt bijlezen.

6. Slaap beter zonder smartphone

De afgelopen week heb ik beroerd geslapen. Er gebeuren genoeg spannende dingen in mijn leven om dat te verklaren, maar het zet mij ook aan het denken over manieren om mijn slaap in het algemeen te verbeteren. Ik denk dat de smartphone een veel grotere rol in onze nachtrust speelt dan we willen toegeven. Lees verder.

5. De ‘fun’ in Funda is ver te zoeken

Ondanks alle onzekerheid rond het coronavirus, zit de huizenmarkt niet stil. Er is nog steeds een enorm tekort aan huizen en daar verandert deze crisis weinig aan. Er komen talloze mensen op elk huis af, ze bieden ver boven de vraagprijs en hoeven geen bouwtechnische keuring. Soms is een huis uren nadat de advertentie online werd geplaatst al weg. Lees verder.

4. Hey Google, navigeer weg van de moorkop

Verandering gebeurt soms plots en dan moet je er maar mee omgaan. Je verliest je baan, een familielid wordt ziek of… het logo van Google Maps verandert. Als je de reacties op sociale media leest, lijkt het haast alsof de app de kwaliteit van Apple Maps heeft gekregen. Lees verder.

3. Klaar voor de terugkeer van Hyves

Facebook heeft de afgelopen jaren laten zien een doodeng bedrijf te zijn. Het ene na het andere privacyschandaal zorgt ervoor dat onze gegevens worden gedeeld met derde partijen, of gewoonweg op straat komen te liggen. TikTok wordt nu massaal verwijderd, terwijl Facebook vergelijkbare data verzamelt en bij iedereen geïnstalleerd blijft staan. Lees verder.

2. Het internet via Google is steeds frustrerender

Voor vele mensen is online browsen onlosmakelijk verbonden met Google. Mijn moeder noemde bijvoorbeeld het complete internet Google en zal daar ongetwijfeld niet de enige in zijn. Wat niet iedereen weet, is dat Google je maar naar een erg klein deel van het internet stuurt. Waarschijnlijk nog minder dan één procent van het internet is via de zoekmachine te vinden. Lees verder.

1. Wat doe je jezelf aan met de gratis versie van Spotify

Ik wist van vroeger wel dat de gratis versie van Spotify reclame heeft, dus daar had ik mij al op ingesteld. Maar tegenwoordig is de gratis versie nog veel gelimiteerder. Je kunt inmiddels maximaal zes keer per uur een liedje skippen, en je mag zelfs niet eens kiezen met welk liedje in een afspeellijst of album je start. Alsof je op Netflix alleen een willekeurige serie mag starten en die een paar keer mag skippen totdat je vast zit aan je keuze. Lees verder.

