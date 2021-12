Dit zijn onze 5 best gelezen Android Planet-tips van 2021

Nu het jaar er écht bijna op zit, blikt Android Planet terug op de vijf best gelezen tips die in 2021 op onze website gepubliceerd zijn. Je leest ze in dit artikel, vaak ook met de bijbehorende video voor wie liever kijkt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De best gelezen tips van 2021 op een rij

Elk jaar publiceert de redactie van Android Planet tientallen tips over uiteenlopende onderwerpen. Natuurlijk scoort het ene artikel beter dan het andere, met enkele uitschieters. Raad jij de vijf best gelezen tips van 2021?

1. CoronaCheck qr-code maken

2021 stond in het teken van corona en dat is ook terug te zien in de populariteit van corona gerelateerde tips. Met afstand de best gelezen tip op Android Planet in 2021 is die van Michel over hoe je een CoronaCheck qr-code maakt. Met de app creëer je een qr-code die je toegang geeft tot horeca, evenementen en je vakantiebestemming.

Voor wie liever kijkt, heeft Colin een video gemaakt die uitlegt hoe je een qr-code genereert in de CoronaCheck-app.

2. CoronaCheck boosterprik toevoegen

Na de oorspronkelijke vaccinatie startte de overheid een campagne voor de boosterprik. En ook die vaccinatie kun je toevoegen in de CoronaCheck-app. Uiteraard heeft Android Planet daar ook een tip over gemaakt.

Colin legt je uit hoe je in de CoronaCheck-app je boosterprik toevoegt. Een artikel dat in de laatste week van 2021 gepubliceerd is, maar in een paar dagen dusdanig veel bezoekers trok dat het de op één na best gelezen tip van het jaar is geworden.

3. Zo bel je (eenmalig) anoniem

Op de derde plaats geen coronatip, maar een minder tijdgebonden uitleg. Colin vertelt je in dit artikel hoe je (eenmalig) anoniem belt met je Android-smartphone. Collega Lars heeft daar een video bij gemaakt voor wie liever kijkt.

Anoniem bellen is soms heel fijn, met name als je niet wil dat je gesprekspartner jouw nummer ziet. Hieronder bekijk je de videotip.

4. Zo zet je de snelheidsmeter van Google Maps aan

Ook populair dit jaar was de tip van Michel hoe je de snelheidsmeter van Google Maps aanzet. Die snelheidsmeter in de Android-app kan je zomaar een boete besparen. Gek genoeg staat de feature standaard uit, dus vind je in het artikel een kort stappenplan om ‘m aan te zetten.

5. Verstopte Google Maps-features die je reis makkelijker maken

Tot slot nog een Google Maps-tip, of eigenlijk vijf zelfs. Erwin zette in de zomervakantie vijf verstopte Google Maps-features op een rij die je reis in Nederland of het buitenland makkelijker maken. Zo lees je bijvoorbeeld hoe je je parkeerplek in een onbekende stad of natuurgebied opslaat.

Meer eindejaarslijstjes

Ben je nieuwsgierig naar meer eindejaarslijstjes van Android Planet? In dit artikel zetten we onze 5 best bekeken video’s van 2021 op een rijtje. De redactie zet ook haar favoriete smartphones van het jaar onder elkaar. Zo vertelt Wouter waarom de OnePlus Nord 2 zijn lievelingstoestel is, schrijft Colin over de Google Pixel 6 Pro en gaat Rens in op de Google Pixel 6.