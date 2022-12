Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2022

Android Planet is natuurlijk je favoriete website als het gaat om al het nieuws, video’s, achtergrondverhalen, tips en handigheidjes. In dit overzicht vind je de best gelezen losse tips van 2022!

Dit zijn de 5 best gelezen tips van 2022

Het jaar is bijna voorbij en daarom blikken we terug met allerlei toffe eindejaarslijstjes. In dit artikel is het tijd om te kijken naar onze best gelezen losse tips. Daarin hebben we de vaste wekelijkse rubriek in het weekend met handige tips niet meegenomen, de top 5 daarvan verschijnt in een ander los artikel. Kun jij raden welke tips het beste gelezen zijn?

1. Jezelf berichten sturen via WhatsApp

WhatsApp-berichtjes naar jezelf sturen? In november schreven we daarover een handig tip-artikel wat nog steeds veel lezers trekt. In slechts enkele weken tijd behaalde deze tip zoveel views dat ‘ie de nummer één-positie heeft behaald. Handig wel, want zo gebruik je de de handige chat-app bijvoorbeeld als veredeld boodschappenlijstje, to-do lijst of voor bijvoorbeeld foto’s, ideetjes en andere zaken die je altijd bij de hand wil hebben.

Lees ook; Jezelf WhatsApp-berichten sturen is heel handig: zo werkt het

2. Reclame op je Android-toestel uitschakelen

Reclame is natuurlijk nodig, maar soms ook irritant. Een andere handige tip die geëindigd is op de tweede plek is die om het binnen enkele seconden uit te schakelen op je toestel. Er zijn natuurlijk veel meer manieren, maar deze tip van redacteur Colin is wel heel simpel.

Lees ook; Reclame op je Android-toestel? Zo ben je er in een handomdraai vanaf

3. Is jouw telefoon besmet met malware?

Nagenoeg alles wat we publiceren op Android Planet wat betreft beveiliging, virussen en malware wordt goed gelezen. Eén tip stak er echter bovenuit en die komt van redacteur Michel. In dat artikel geeft hij verschillende handvatten om te checken of jouw toestel is besmet met malware en natuurlijk wat je daaraan kan doen als dat zo is.

Lees ook; Is jouw telefoon besmet met malware? Zo kom je erachter

4. Online-status van WhatsApp uitschakelen

WhatsApp blijft onverminderd populair en een andere tip over de chat-app is ook goed gelezen en daarmee op de vierde plek beland. Sinds september is het namelijk mogelijk om je online-status te verbergen, zodat niemand weet of je online bent of niet.

Blijkbaar zaten daar heel wat mensen op te wachten, want ook deze tip is tienduizenden keren gelezen. Weten hoe dat precies werkt, check dan onderstaande link.

Lees ook; Tip: zo schakel je de online-status uit van WhatsApp

5. Camera afplakken op je telefoon, heeft dat zin of niet?

Een veel gestelde vraag aan Android Planet is hoe het precies zit met camera’s op telefoons (en tablets) en de privacy die daarmee gepaard gaat. Die vraag komt aan bod in het tip-artikel wat je op de vijfde plek vindt qua aantal views.

Lees ook; Heeft het zin om de camera van je telefoon af te plakken

Meer goed gelezen tips op Android Planet

Bovenstaande top vijf zijn gloednieuwe tips die in 2022 zijn gepubliceerd. Toch zijn er nog meer tips die goed gelezen zijn, maar simpelweg vorig jaar of zelfs eerder zijn verschenen. We houden bij Android Planet namelijk dagelijks in de gaten wat er goed gelezen wordt en pakken ook de wat oudere content regelmatig aan.

Zo werken we dat bij met relevante informatie, stappenplannen en natuurlijk screenshots, zodat ze weer helemaal bij de tijd zijn. Tips die niet afgelopen jaar zijn gepubliceerd, maar nog wel goed scoren zijn onder andere: