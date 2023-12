Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2023

Op Android Planet lees je het laatste nieuws, handige achtergronden en heldere reviews over nieuwe smartphones. Plus tips natuurlijk! In dit artikel zetten we onze best gelezen tips van 2023 voor je op een rij.

De best gelezen tips van 2023

We publiceren op Android Planet regelmatig handige tips, waarmee jij nog meer uit je smartphone haalt. Maar welke vonden jullie het interessants? Hieronder vind je de vijf best gelezen losse tips van 2023. Onze vaste rubriek met tips in het weekend is daarin niet meegenomen. Daarvan verschijnt binnenkort een apart overzicht.

Het is knap irritant: je opent WhatsApp, ziet dat je een nieuw bericht hebt, maar de verzender heeft dat ondertussen verwijderd. Gelukkig is er een manier om ze toch te kunnen lezen, mits je dat even instelt op je smartphone. Het werkt dus niet voor berichten die daarvóór al verwijderd zijn.

Onthoud wel dat de verzender het bericht met een reden verwijderde. Word dus niet al te boos als de tekst je niet aanstaat. We maken immers allemaal wel eens een foutje.

→ Lees verder over verwijderde WhatsApp-berichten

Berichten die je verstuurt via WhatsApp zijn goed versleuteld, maar dat geldt niet voor telefoontjes die je pleegt binnen deze app. Gesprekspartners kunnen in theorie je IP-adres achterhalen en dat wil je natuurlijk voorkomen. Gelukkig is het vrij eenvoudig om je IP te beschermen en daar wilden jullie duidelijk meer over weten. Ook dit is één van de best gelezen tips van 2023.

De truc is om je belletjes via de servers van Meta te laten lopen. De geluidskwaliteit kan daar wel enigszins onder lijden, maar je loopt minder veiligheidsrisico’s.

→ Lees verder over WhatsApp en je IP-adres

Op een smartphone van Samsung staan veel apps geïnstalleerd die je misschien liever kwijt dan rijk bent. Maar welke kun je veilig verwijderen en welke kun je beter laten staan? Met dit handige overzicht weet je zeker dat je geen cruciale programma’s van je toestel haalt.

Het gaat om commerciële apps van bijvoorbeeld Microsoft of LinkedIn, maar ook om apps van Samsung zelf. Als je nooit de eigen browser gebruikt die het Koreaanse bedrijf meelevert, kun je ‘m immers net zo goed in de prullenbak gooien.

→ Lees verder over het verwijderen van apps

Je gebruikt Google Maps natuurlijk vooral om je weg te vinden, maar de kaarten hebben nog veel meer leuks te bieden. Je kunt er bijvoorbeeld mee door de tijd reizen. Via Street View selecteer je eenvoudig een datum uit het verleden. Zo zie je hoe jouw straat, buurt of oude school door de jaren heen is veranderd.

Wil je terug naar het tijdperk vóór Google? Dan kun je terecht bij Topotijdreis. Deze website biedt kaarten aan vanaf het jaar 1815 (!). Vanaf 2006 zijn er ook luchtfoto’s beschikbaar.

→ Lees verder over digitaal tijdreizen

Na jaren van hopen, bidden en smeken voegde WhatsApp dit jaar eindelijk de mogelijkheid toe om verstuurde berichten te bewerken. Dat is handig als je achteraf een spelfoutje tegenkomt of wanneer de toon toch niet helemaal past bij wat je wilde zeggen. Jullie wilden massaal weten hoe je dat dan precies doet.

Het is gelukkig vrij eenvoudig. Je moet wel onthouden dat je slechts 15 minuten de tijd hebt om je bericht te bewerken. Als je dat eenmaal gedaan hebt, komt er de tekst ‘bewerkt’ bij te staan. Zo weet je als gesprekspartner dat het bericht is aangepast.

→ Lees verder over het bewerken van WhatsApp-berichten

In 2024 lees je nog veel meer tips op Android Planet

Namens de hele redactie wensen we je alvast een gelukkig nieuwjaar!