Het jaar loopt op zijn einde en dat betekent dat de tijd van overzichtslijstjes is aangebroken. Ook Google doet een duit in het zakje en presenteert haar lijst met de beste Android-apps en -games van 2020. Dit zijn de winnaars.

Google deelt beste Android-apps van 2020

De redactie van de Google Play Store heeft onderscheid gemaakt tussen de beste apps en games en je vindt de lijsten in de Play Store-app op je smartphone of tablet, of tik op deze link om de gehele overzichten te bekijken. Dit zijn de winnaars uit beide categorieën.

Beste Android-apps van 2020:

Google heeft in totaal 33 Android-apps in de eindejaarslijst gezet. De winnaar is Medito, een meditatie-app die gebruikers helpt tot rust te komen. Het zilver gaat naar ShareTheMeal, een liefdadigheids-app gemaakt door de Verenigde Naties waarmee gebruikers voedsel aan een goed doel kunnen geven.

De laatste podiumplek gaat naar de Microsoft Office-bundel, die onder meer bestaat uit tekstverwerker Word en presentatie-app PowerPoint. Plek vier wordt ingenomen door dagboek-app Grid Diary en de top vijf wordt gecomplementeerd door Whisk, dat tegelijkertijd een koekboek, maaltijdplanner en boodschappenlijstje is.

Beste Android-games van 2020:

De lijst met beste Android-games van 2020 telt maar liefst 55 winnaars. De hoofdprijs is voor Arknights, een actievol strategiespel met anime-vormgeving. De tweede plek is voor een restaurantsimulatiegame genaamd Asian Cooking Star. Bistro Heroes, een Aziatisch aanvoelende roleplayingame, gaat er met het brons vandoor.

De gigantische openwereld-game Black Desert Mobile vinden we op die vierde plek terug en plek vijf is voor BLEACH Brave Souls, een actievol spel waarin je hordes vijanden een kopje kleiner moet maken.

De beste apps volgens Android-gebruikers

Tot slot hebben gebruikers van de Google Play Store mogen stemmen voor hun favoriete app, game, film en boek. Volgens Play Store-gebruikers is streamingdienst Disney Plus dé beste Android-app van 2020.

De favoriete game is SpongeBob: Krusty Cook-off en de filmprijs is voor Bad Boys For Life. Tot slot is If It Bleeds van Stephen King het favoriete boek van Android-gebruikers.

