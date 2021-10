De 5 beste beveiligingscamera’s voor binnen en buiten

Zoek je een beveiligingscamera voor binnen of juist buiten? Het aanbod is overweldigend en lang niet alle camera’s zijn het kopen waard. Android Planet zet de vijf beste beveiligingscamera’s voor binnen en buiten daarom op een rijtje.

Beste beveiligingscamera’s van 2021

Met een slimme beveiligingscamera houd je zicht op je huis of tuin, wat vooral handig is om ongenodigde gasten op tijd op te merken. Maar welke camera heb jij nodig? Dat hangt allereerst van je budget af en daarna van je wensen. Wil je een camera die draadloos op een accu werkt of een die bedraad, permanent stroom nodig heeft? En waar ga je ‘m ophangen: binnen of buiten?

Houd er ook rekening mee dat sommige camera’s hun videobeelden lokaal kunnen opslaan en andere dit alleen in de cloud kunnen, waar je voor moet betalen. Voor een camera met abonnement betaal je jaarlijks tientallen euro’s meer.

Hieronder vind je – in willekeurige volgorde – onze vijf aanraders in 2021 voor uiteenlopende typen gebruik. Alle camera’s zijn goed in Nederland verkrijgbaar, werken via wifi en zijn met een app zowel op een Android-smartphone als iPhone te gebruiken.

Goedkoop voor binnen: Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt

Wil je een no-nonsense camera voor binnen om een kamer in de gaten te houden? Dan is de Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt een goede keuze. Deze beveiligingscamera kost zo’n 50 euro en kan beelden opslaan op een sd-kaart. Als je dat doet, heb je geen maandelijks abonnement nodig om beelden terug te kijken.

De beveiligingscamera filmt in een scherpe 2K-resolutie en gebruikt slimme software om personen van mensen te onderscheiden. Dankzij die bewegingsdetectie kan de Eufy-camera draaien en kantelen om zo een hele kamer te monitoren. Het apparaat werkt via de Eufy-app en is compatibel met de Google Assistent en Apple HomeKit.

Deze camera is verkrijgbaar bij verschillende aanbieders:

Zonder abonnement: Netatmo Presence

Het Franse Netatmo verkoopt beveiligingscamera’s met een duidelijke belofte: je hebt geen abonnement nodig om alles uit het apparaat te halen. Een fijne gedachte. De Netatmo Presence-camera heeft daarom een sd-slot, zodat je de beelden lokaal kan opslaan.

Deze beveiligingscamera is gericht op buitengebruik, bijvoorbeeld om je oprit, garage of tuinpad in de gaten te houden. Om die reden heeft de camera een felle lamp die bij onraad aanspringt. De Presence werkt alleen via een bedrade stroomvoorziening.

Netatmo verkoopt ook een duurder Presence-model met als extra een ingebouwde sirene om inbrekers af te schrikken. De basisversie van de camera filmt in een scherpe full-hd-resolutie, gebruikt infraroodverlichting om goed in het donker te zien en maakt onderscheid tussen mensen, dieren en auto’s. De camera werkt via Netatmo’s app en is te koppelen aan de domoticaplatformen van Google, Amazon en Apple.

De Netatmo Presence kost zo’n 250 euro en bekijk je bij:

Binnen of buiten draadloos: Arlo Pro 4 Spotlight

De Arlo Pro 4 Spotlight is onze favoriete camera voor gebruikers die een draadloze camera voor binnen of buiten willen. Deze camera is dankzij de ingebouwde accu en prettige montagesteun overal en eenvoudig op te hangen en gaat tot een half jaar mee op een acculading.

De videobeelden ogen scherp dankzij de 2K-resolutie en uit de subtiel zichtbare schijnwerper komt een flinke straal licht. Een redelijk luide sirene alarmeert de buren bij onraad.

Deze beveiligingscamera werkt via Arlo’s app en heeft als aandachtspunt dat je een maandelijks abonnement van drie euro moet nemen om videobeelden op te slaan en terug te kijken. De Arlo Pro 4 Spotlight werkt met de Google Assistent en Amazon Alexa. Ondersteuning voor Apple HomeKit is er alleen als je een optioneel basisstation bij koopt.

Interesse in de Arlo Pro 4 Spotlight? Je vindt ‘m voor 250 euro bij:

In het Google-ecosysteem: Nest Cam

Wil je een beveiligingscamera die vooral goed samenwerkt met je bestaande Google-ecosysteem? Dan kom je uit bij de Nest Cam, een camera van Google zelf. Het spreekt voor zich dat de camera compatibel is met de Google Assistent en bijvoorbeeld het livebeeld kan afspelen op je Nest Hub.

De Nest Cam filmt in full-hd-resolutie, is voor binnen en buiten geschikt en werkt draadloos op een accu. Goed om te weten is dat deze camera een Nest Aware-abonnement van vijf euro per maand vereist om videobeelden op te slaan en terug te kijken.

De Google Nest Cam aanschaffen (199 euro) kan hier:

Verblind inbrekers: Ring Floodlight Cam Wired Pro

Zoek je een camera voor buiten om inbrekers af te schrikken of in ieder geval op heterdaad te betrappen? Dan is de Ring Floodlight Cam Wired Pro een goede optie. Deze camera hang je buiten op, bedraad aangesloten op de stroomvoorziening.

De Floodlight Cam Wired Pro filmt in full-hd-resolutie, maakt ook in het donker kleurbeelden en heeft zowel een ingebouwde sirene als twee felle schijnwerpers.

Een aandachtspunt is dat de camera beelden niet zelf opslaat en dit alleen in de cloud doet als je een Ring Protect-abonnement hebt. Dit abonnement kost drie euro per maand. Houd er ook rekening mee dat Ring-camera’s (en deurbellen) uitstekend samenwerken met de Alexa-assistent van zusterbedrijf Amazon, maar er geen goede koppeling is met de Google Assistent.

Deze slimme camera (249 euro) vind je onder andere bij: