2020 zit er bijna op en dus blikken we terug op de beste budgetsmartphones die dit jaar zijn uitgebracht. In dit overzicht vind je onze vijf favoriete modellen, die vanwege hun fijne hard- en software ook een goede keuze zijn om 2021 mee te beginnen.

De beste budgetsmartphones van 2020

De prijs-kwaliteitsverhouding van budgetsmartphones is dit jaar sterk verbeterd. Omdat betere onderdelen goedkoper zijn geworden en fabrikanten meer geluisterd hebben naar de feedback van gebruikers, zijn er in 2020 ontzettend veel fijne betaalbare toestellen uitgebracht. Met name de accuduur, schermkwaliteit en prestaties zijn er flink op vooruitgegaan.

Omdat de gemiddelde budgetsmartphone – met een prijs tot 250 euro – zo goed is, hoef je echt niet elk jaar een nieuwe te kopen. De vijf toppers in dit overzicht waren dit jaar een goede keuze, maar zijn in de eerste helft van 2021 nog steeds het overwegen waard.

Het voornaamste aandachtspunt is de softwareondersteuning. Nieuwe modellen krijgen doorgaans langer versie- en beveiligingsupdates dan toestellen van vorig jaar, want die hebben al er een jaar ondersteuning op zitten. Om die reden geven we aan tot wanneer de vijf smartphones in deze koopgids (ongeveer) updates kunnen verwachten. Je vindt de toestellen hieronder, in willekeurige volgorde.

1. Xiaomi Redmi 9

Zoek je een Android-smartphone met een vriendelijk prijskaartje? Dan is de Xiaomi Redmi 9 een interessant model. De telefoon heeft bijvoorbeeld een grote 5020 mAh-accu en gaat daarom zeker twee dagen mee voordat je de oplader moet pakken. Ook fijn: het opladen gaat snel en via de usb-c-aansluiting.

De smartphone heeft vier camera’s op de achterkant, minimaal 32GB opslaggeheugen en een hd-scherm van 6,53 inch. Xiaomi levert de Redmi 9 met Android 10 en zijn ingrijpende MIUI-schil. Die is even wennen, maar het grootste aandachtspunt is dat Xiaomi geen concreet updatebeleid garandeert. In de praktijk krijgen goedkope Xiaomi-smartphones zeker twee jaar updates.

2. Samsung Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 hoort bij de populairste betaalbare Android-toestellen van dit jaar en dat snappen we. Hij is lekker compact en daarom goed met één hand te bedienen. Het 6,1 inch-scherm is desalniettemin groot genoeg om films, games en apps duidelijk te zien. Dankzij het amoled-paneel oogt het scherm bovendien erg fraai.

Het toestel is snel genoeg, heeft drie prima camera’s op de achterkant en gaat tot anderhalve dag mee op een acculading. Samsung levert de Galaxy A41 met Android 10 en zijn gebruiksvriendelijke OneUI-softwareschil. Je kan rekenen op twee jaar versie-updates (Android 11 en 12) en beveiligingsupdates tot minimaal mei 2022.

3. Nokia 3.4

Met de Nokia 3.4 koop je een scherp geprijsde smartphone met Android One-software. Dit betekent dat het toestel op stock-Android (versie 10) draait en kan rekenen op Android 11 en 12. Nokia garandeert drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates, dus tot het najaar van 2023. Het updatebeleid is hiermee duidelijker én beter dan dat van vergelijkbaar geprijsde smartphones. Dit argument maakt de Nokia 3.4 één van de beste budgetsmartphones van 2020.

Verder heeft de Nokia 3.4 een 6,39 inch-scherm met hd-resolutie, 32GB opslaggeheugen en 3GB werkgeheugen. Een eenvoudigere Snapdragon 460-processor drijft de smartphone aan.

De specificaties zijn hiermee minder indrukwekkend dan van sommige andere modellen in dit overzicht, maar daar is de prijs ook naar. Als je een voordelige smartphone met prima hardware en fijne software zoekt, is de Nokia 3.4 zeker het overwegen waard.

4. Motorola Moto G9 Plus

Motorola’s Moto G9 Plus is vooral interessant als je een betaalbare smartphone met een groot scherm zoekt. Met 6,81 inch is de Moto G9 Plus namelijk één van de grootste toestellen die je nu kan kopen. Ideaal voor multimedia en typen met twee handen.

De Moto G9 Plus draait op een vlotte Snapdragon 730G-processor met 4GB werkgeheugen en een ruime 128GB opslagruimte. De grote 5000 mAh-accu zingt het probleemloos twee dagen mee en laadt met liefst 33 Watt op. Dat is zelfs sneller dan de veel duurdere Samsung Galaxy S20 en Apple iPhone 12 Pro.

Het enige echte nadeel van de smartphone is zijn updatebeleid. Weliswaar draait de Moto G9 Plus op stock-Android 10, Motorola rolt alleen een Android 11-update uit. De meeste concurrerende smartphones krijgen ook Android 12. Het toestel ontvangt beveiligingsupdates tot de zomer van 2022.

5. Poco X3 NFC

De Poco X3 NFC is zonder twijfel één van de beste budgetsmartphones van 2020. Voor een scherpe prijs krijg je onder meer een royale 6GB werkgeheugen, een krachtige processor en vier prima camera’s. De grote 5160 mAh-accu gaat tot twee dagen mee en laadt snel op dankzij de meegeleverde 33 Watt usb-c-oplader.

De grote ster van de Poco X3 NFC is zijn 6,67 inch-scherm. Dankzij de 120 Hz-verversingssnelheid oogt het display veel vloeiender dan een standaard 60 Hz-scherm in een budgettelefoon. Dat merk je niet alleen bij het gamen, maar ook bij het lezen van tekst en aan de soepelere animaties.

Een 120 Hz-scherm is vooral bekend van duurdere smartphones, en daarom extra onderscheidend op de Poco X3 NFC.

De smartphone draait op Android 10 en krijgt drie jaar updates. Poco zegt niet precies hoe het updatebeleid er in de praktijk uitziet, waardoor het niet duidelijk is hoeveel versie-updates de Poco X3 NFC krijgt. Wel ben je verzekerd van beveiligingsupdates tot de zomer van 2023. Houd er rekening mee dat de software wat reclames toont, een bewuste keuze van de fabrikant.

Meer goede smartphones

